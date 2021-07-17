'Bitcoin çaresiz ve safları kandırmak için tasarlandı'

Jackson Palmer, 'kripto paranın esasen destekçilerinin zenginliğini artırmak için inşa edilmiş, özü itibarıyla sağcı, hiper-kapitalist bir teknoloji' olduğunu ifade etti.

İnternet mim tabanlı dijital para Dogecoin'in yaratıcılarından Jackson Palmer, kripto parayı bir mesajla eleştirdi.

Palmer, Twitter hesabından, "Yıllarca üzerine çalıştıktan sonra, kripto paranın vergiden kaçınma, düzenleyici denetimi azaltma ve yapay olarak dayatılan kıtlık bileşimi üzerinden esasen destekçilerinin zenginliğini artırmak için inşa edilmiş, özü itibarıyla sağcı, hiper-kapitalist bir teknoloji olduğuna inanıyorum" diye yazdı.

Palmer, kripto paranın ateşli savunucularının öne sürdüğü faydalarından biri olan kişilerin mali kurumlardan uzak tutulması ve gücün merkezileştirilmesinin azaltılması yerine, sektörün "zaman içinde, değiştireceklerini iddia ettikleri mevcut merkezi mali sisteme bağlı aynı kurumların çoğunu içerecek şekilde evrimleşen zengin isimlerden oluşan güçlü bir kartel tarafından kontrol edildiğini" söyledi.

Kripto para "kültünün", "hızlı zengin olma akımına" benzediğini öne süren Palmer, kripto paranın "neredeyse vurgunculuğu tepedekiler açısından daha verimli, savunmasızlar içinse daha az korunaklı hale getirmek amacıyla inşa edildiğini" savundu.

İdare Otoritesi (Financial Conduct Authority -FCA), dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'in Birleşik Krallık'ta yasal olarak denetlenen herhangi bir faaliyette bulunamayacağını belirtmişti.

ABD ve Almanya gibi diğer ülkelerde de kripto para, yasadışı ve gayri meşru faaliyetlerdeki kullanımı sebebiyle düzenleyiciler tarafından inceleme altına alınmıştı.

Dogecoin'in kurucusu, kullanıcıların dolandırıcılığa kurban gitmesi durumunda sektörün bunu kullanıcının hatası olarak gördüğüne fakat "piyasaları manipüle eden milyarderlerin" ise "dahi" kabul edildiğine işaret etti.

Benzer eleştiriler, tweetleri aracılığıyla kripto piyasalarında kolayca değişime yol açan Tesla CEO'su Elon Musk'a da yöneltilmişti. Musk, Mayıs 2021'de katıldığı gece yarısı komedi programı SNL'de Dogecoin'i şaka yollu şekilde "dolandırıcılık" olarak nitelendirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.