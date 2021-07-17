DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Oğuz Atay kimdir? Oğuz Atay'ın edebi eserleri nelerdir?
Patates püresi nasıl yapılır?
'Bitcoin çaresiz ve safları kandırmak için tasarlandı'
Paris Kulübü, Sudan’ın 14,1 milyar dolarlık borcunu sildi
Kimisi yazlıklarında kimisi yazdıklarında yaşıyor
İngiltere'de başbakanlık konutu önünde ırkçılığa karşı 'diz çökme' eylemi yapıldı
Yazar İsmail Kılıçarslan’dan 15 Temmuz’a ''tiyatro'' diyenlere sert tepki
Bisiklet Eğitmeni Helin Zozan Kaya
Libya Başbakanı Dibeybe: Hafter ile iletişim kuruyoruz
Almanya’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 141’e yükseldi
Nakitle 'temasımız' kesiliyor!
Analiz: ABD:Enflasyon endişesi, ısınma efekti
Yunanistan kabusu yaşıyor: Günlük vaka sayısı bir ayda 10 katına çıktı
Bilim Kurulu'ndan koronavirüs aşısı olmayanlara kısıtlama önerisi
Karpuz alırken işinize yarayacak harika bilgiler

TIMETURK / EKONOMİ / 'Bitcoin çaresiz ve safları kandırmak için tasarlandı'

'Bitcoin çaresiz ve safları kandırmak için tasarlandı'

Jackson Palmer, 'kripto paranın esasen destekçilerinin zenginliğini artırmak için inşa edilmiş, özü itibarıyla sağcı, hiper-kapitalist bir teknoloji' olduğunu ifade etti.

23 Dakika Önce
2021-07-17 21:16:30
'Bitcoin çaresiz ve safları kandırmak için tasarlandı'

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İnternet mim tabanlı dijital para Dogecoin'in yaratıcılarından Jackson Palmer, kripto parayı bir mesajla eleştirdi.

Palmer, Twitter hesabından, "Yıllarca üzerine çalıştıktan sonra, kripto paranın vergiden kaçınma, düzenleyici denetimi azaltma ve yapay olarak dayatılan kıtlık bileşimi üzerinden esasen destekçilerinin zenginliğini artırmak için inşa edilmiş, özü itibarıyla sağcı, hiper-kapitalist bir teknoloji olduğuna inanıyorum" diye yazdı.

Palmer, kripto paranın ateşli savunucularının öne sürdüğü faydalarından biri olan kişilerin mali kurumlardan uzak tutulması ve gücün merkezileştirilmesinin azaltılması yerine, sektörün "zaman içinde, değiştireceklerini iddia ettikleri mevcut merkezi mali sisteme bağlı aynı kurumların çoğunu içerecek şekilde evrimleşen zengin isimlerden oluşan güçlü bir kartel tarafından kontrol edildiğini" söyledi.

Kripto para "kültünün", "hızlı zengin olma akımına" benzediğini öne süren Palmer, kripto paranın "neredeyse vurgunculuğu tepedekiler açısından daha verimli, savunmasızlar içinse daha az korunaklı hale getirmek amacıyla inşa edildiğini" savundu.

İdare Otoritesi (Financial Conduct Authority -FCA), dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'in Birleşik Krallık'ta yasal olarak denetlenen herhangi bir faaliyette bulunamayacağını belirtmişti.

ABD ve Almanya gibi diğer ülkelerde de kripto para, yasadışı ve gayri meşru faaliyetlerdeki kullanımı sebebiyle düzenleyiciler tarafından inceleme altına alınmıştı.

Dogecoin'in kurucusu, kullanıcıların dolandırıcılığa kurban gitmesi durumunda sektörün bunu kullanıcının hatası olarak gördüğüne fakat "piyasaları manipüle eden milyarderlerin" ise "dahi" kabul edildiğine işaret etti.

Benzer eleştiriler, tweetleri aracılığıyla kripto piyasalarında kolayca değişime yol açan Tesla CEO'su Elon Musk'a da yöneltilmişti. Musk, Mayıs 2021'de katıldığı gece yarısı komedi programı SNL'de Dogecoin'i şaka yollu şekilde "dolandırıcılık" olarak nitelendirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH