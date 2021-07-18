Bitcoin Borsası Binance geri adım attı!

Bitcoin Borsası Binance denetimsel baskılara dayanamayarak geri adım attı. Belirli şirketlerin borsa hisselerine sabit endeksli olarak çalışan tokenize hisse senetleri artık Binance üzerinden satın alınamayacak.

Belirli şirketlerin borsa hisselerine sabit endeksli olarak çalışan tokenize hisse senetleri artık Binance üzerinden satın alınamayacak. Eskiden satışa sunulan tokenize hisselerin arasında Tesla, Apple ve Coinbase hisseleri gibi büyük şirketlere ait tokenler bulunuyordu. Binance tokenize hisselerin tümünün, Almanya merkezli yatırım şirketi CM-Equity AG ile olan işbirliği sayesinde gerçekten de fiziksel olarak hisse senetleri tarafından desteklendiğini iddia ediyordu. Binance dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu olmasıyla tanınıyor.

Tokenize Hisse Senetleri Binance Tarafından

Nisan Ayında Sunulmaya Başlanmıştı

Tokenize hisse senetleri Binance üzerinde ilk kez 2021 yılının Nisan ayında piyasaya sunulmuştu. İşlemler Binance'ın işbirliğine gittiği, tokenize finansal ürünler konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Digital Assets AG tarafından yönetiliyordu. Binance üzerinden yapılan duyuruda gelişme şöyle duyuruldu: “Bugün, ticari odağımızı diğer ürün sunumlarına kaydırmak amacıyla, Binance.com üzerindeki hisse senedi tokenlerine verdiğimiz desteği sonlandırıyoruz.”



Binance, tokenize hisse senetlerini ilk olarak duyurduğu zamanlarda Bitcoin fiyatı diğer kripto para birimleriyle beraber rekordan rekora koşuyordu. Binance'ın getirdiği bu yenilik o zamanlar epey ses getirmişti.

Binance'ın Baskılara Dayanamadığı Düşünülüyor

Bu kadar ses getiren bir gelişmenin iptal edilmesinin tam olarak nedeni kesin olmasa da şirketin bu hamlesinin, dünya genelindeki denetleyici kurumların Binance üzerindeki baskısını arttırması nedeniyle gerçekleştirildiği düşünülüyor. Almanya, Tayland, Japonya, Kanada ve Birleşik Krallık'tan yetkililer dünyanın en büyük kripto para borsasına son aylarda ardı ardına uyarılar göndermişti. Ayrıca ödeme işlemcisi Clear Junction ve bazı bankalar da Binance ile olan işbirliklerini sonlandırmıştı. Bu gelişmeler ile beraber Binance'ın durumu dünya genelinde endişe vermeye başladı. Özellikle Binance'ın çok hızlı büyüme politikasının gereği olarak başlattığı banka kartları ve türev ürünleri gibi yenilikler hakkında endişe verici düşünceler belirdi.

Şu anda elinde tokenize hisse senedi bulunduran kullanıcıların bu hisselerini 90 gün içerisinde satması gerekiyor. Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre'de yaşayan kullanıcılar ise elinde bulundurdukları tokenleri CM Equity AG'nin yeni dijital varlık platformuna transfer etmeleri mümkün olacak. 14 Ekim 2021 tarihi itibariyle ise kullanıcıların Binance.com aracılığıyla tokenlerini kendileri satması mümkün olmayacak.

Kaynak: Limenya

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.