Bitcoin boğaları için iyi haber

Zincir üstü veri platformu Glassnode, Bitcoin'in boğalar için güçlü sinyaller orataya koyduğunu belirten bir rapor yayımladı. Firmaya göre en büyük kripto para yatırımcılarının ve boğalarının güvenli şekilde beklemesine sebep olan çok güçlü zincir üstü sinyaller söz konusu...

Haftalık raporunu yayımlayan şirket, büyük miktarlarda Bitcoin'in son olarak işlem gördüğü 3 fiyat aralığı ortaya koydu. Buna göre; ilk fiyat aralığı şirketin ‘taban fiyat' bölgesi olarak gördüğü 31 bin dolar ilâ 40 bin dolar bölgesi. İkinci fiyat aralığı ise 1.65 milyon BTC'nin maliyet tabanı oluşturduğu 45 bin dolar ve 50 bin dolar aralığı… Glassnode'un bildirdiği üçüncü fiyat aralığı ise, Bitcoin'in trilyon dolarlık bir varlık haline geldiği 53 bin dolar ilâ 59 bin dolar arasının olduğu bölge…

Fiyat aralıklarıyla ilgili Glassnode'dan yapılan değerlendirmede de şu ifadeler kullanıldı:

“Aşağıdaki grafik, mevcut BTC coin arzının en son işlem gördüğü fiyat aralıklarını gösteriyor. Son boğa döngüsünün, en yüksek seviyesi olan 20 bin dolar yukarı doğru kırıldıktan sonra 3 tane zincir üstü hacim bandı oluşmuştur”

“Güçlü yatırımcı piyasada kaldı”

Glassnode'a göre ayrıca bu üç hacim aralığı Bitcoin boğalarının ihtiyacı olan yukarı yönlü fiyat gidişatı için sert destek seviyesini oluşturabilir:

“Net olarak, bu oldukça güçlü yatırımcının piyasada kaldığını ve boğalar için güçlü sinyaller olduğunu ortaya koyuyor”

“Piyasa trendi boğalar için güçlü duruyor”

Analitik firması tüm zincir üstü verilerin, çok net bir boğa sezonu işareti vermediğini ancak coin olgunluğu (coin'in elde tutulma süresi) gibi arz dinamiklerinin şu anda sağlıklı bir noktada bulunduğunu belirtti:

“Diğer yandan, coin olgunluğuna bakan arz dinamikleri iki yönde de sağlam bir işaret vermektedir. Coin biriktirme ve HODL konusundaki araştırmalar genelde uzun vadeli olsa da, şu andaki piyasa trendi boğalar için tarihsel olarak da güçlü duruyor. Daha genç coin'lerdeki HODL dalgalarındaki düşüş, aslında piyasanın harcama değil, HODL tercih ettiğini gösteriyor. Genç BTC'ler şu anda coin arzının % 15'ini temsil ediyor ve burada çok güçlü bir düşüş durumu söz konusu”

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.