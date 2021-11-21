Bitcoin bankacılık sistemine adapte oluyor!

El Salvador’da yapılan Bitcoin konferansında Bitcoin’in bankacılık sistemine entegrasyonu konuşuldu.

El Salvador Bitcoin'i yasal para birimi etmeden önce Bitcoin'in bankacılık sistemine entegrasyonu konusunda ciddi eleştriler aldı. Sisteme zarar vereceği konusundaki uyarılara rağmen Orta Amerika Ülkesi 7 Eylül'de Bitcoin'i yasal para birimi haline getiren yasayı yürürlüğe koydu.

18 Kasım'da El Salvador'da yapılan LaBitConf 2021 konferansında konu gündeme alındı. Konferansta yapılan, Bitcoin'in Ticari Bankalar Üzerindeki Etkisi” konulu bir panelde, bölgedeki bankacılık yöneticilerinin Bitcoin'i bir tehlike olarak görmedikleri ve bir arada var olabileceklerini düşündükleri açıklandı.

El Salvador'daki bankalar için dijital ödeme işlemcisi olan red SERFINSA'nın CEO'su Leandro Guini, Bitcoin'in bankacılık sistemine, sisteminde Bitcoin'e faydası olduğunu dile getirdi.

Guini, Bitcoin'in El Salvador'da resmi para birimi haline gelmesini “benzersiz bir fırsat” olarak gördüğünü de sözlerine ekledi. Ünlü CEO, aynı zamanda SERFINSA'nın yasal gerekliliklere uydukları sürece Chivo veya başka herhangi bir Bitcoin cüzdanı kullanan firmalar ve bireyler arasındaki işlemleri kolaylaştırmak için gerekli altyapıyı sağlamaya istekli olduğunu söyledi.

Konferansta konuşan Orta Amerika Ekonomik Entegrasyon Bankası'ndan (BCIE) Luis Rodrguez'de Bitcoin'in kurumsal olarak benimsenmesinin El Salvador'da yasal olarak para birimi olmasının katkısı olduğunu dile getirdi.

Konferansa katılan katılımcıların neredeyse tamamı lider kripto para biriminin bir ülke tarafından resmi para birimi haline getirilmesini olumlu bir gelişme olarak görürken kripto para birimlerinin nasıl çalıştığına dair eğitim verilmesi ve teknik altyapının buna göre uyarlanması gerektiğini belirttiler.

Open Bank Project'ten Francisco Montenegro, altyapının saklama hizmetlerini ve kara para aklamayı önlemek için her ülkenin hükümetleri tarafından tasarlanan düzenleyici bir çerçeve olan AML'yi (Kara Para Aklamayı Önleme) içermesi gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

El Salvador, Bitcoin yasasını yürürlüğe soktuktan sonra eleştirilerin aksine uygulamada sağlam adımlarla ilerliyor ve Bitcoin'i sistemine adım adım entegre ediyor. Bu dönüşümün ardından Bitcoin'in daha fazla ülke tarafından benimsenmesini bekleyebiliriz.

Kaynak: Coinmedya

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.