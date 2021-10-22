Bitcoin altından daha mı kazançlı?

Bitcoin, piyasaya çıktığı 2009 yılından beri dünyanın en çok tercih ettiği kripto para birimi. Bitcoin’in fiyatı bir kilogram altını geçerken, Bitcoin’in enflasyon karşısında daha iyi bir koruma aracı olduğunu ve getirilerinin daha iyi olduğunun altı çiziliyor

Bitcoin ülkemizde de özellikle genç yatırımcılar arasında popüler bir yatırım aracı konumunda. Uluslararası konjonktürde trendini artıran sanal para birimlerine Türkiye'den de önemli bir talep sözkonusu.

Bitcoin'de finansal piyasalarda yaşanan yeni gelişmeler de dikkati çekiyor...

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmelerde, gelecek hafta ABD'de yayımlanacak "Dijtal Dolar" raporuna dikkat çekti.

"Gelecek hafta ABD'de yayımlanacak olan ‘Dijital Dolar' raporu öncesi Bitcoin 62.000 dolar seviyesinin altına sarkarken, altcoinler ise hareketlendi.

66.860 dolar seviyesini test etmesi ardından dün Bitcoin 62.000dolar seviyesi altına sarktı.

ABD'de bir borsada algoritmaların sebep olduğu bir bug hatasından kaynaklı Bitcoin fiyatı saniyelik olan 8.200 doları görürken, bu hata önce Bitcoin'de gevşemeye neden olsa da fiyatta yeniden toparlanma ile bu sabah 63.000 dolar üzerinde başladık. Dominansa baktığımızda, Bitcoin'in ağırlığı yüzde 46'nın gerisine inerken, altcoinlerin yeniden hareketlenebilmesi için uygun koşullar oluşmaya başladı.

Bitcoin fiyatı 1 kg altını geçti

Bitcoin'in fiyatı bir kilogram altını geçerken, JP Morgan da yayımladığı raporda Bitcoin'in enflasyon karşısında daha iyi bir koruma aracı olduğunu ve getirilerinin daha iyi olduğunun altını çizdi. Önümüzdeki yıl enflasyonist baskıya karşılık majör merkez bankalarından faiz artırımları gelecek. Enflasyonun beklentileri aşması Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlere neden olabilir.Haftaya yayımlanacak olan Dijital Dolar ön çalışma raporu kripto paralar hakkında büyük öneme sahip. ABD Hazine Bakan Yardımcısı kripto paralar hakkında yaptırımlar hazır derken, raporda böyle bir cümlenin geçmesi dahi kripto paraların değeri açısından risk taşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftayı atlatabilirsek, kasım ayında yükselişler daha ön planda olabilir.

Bitcoin'i neler bekliyor?

Bitcoin, çok sayıda kişi ile kurum tarafından kabul edilmediği ve kullanılmadığı için günlük hayatta da fazla tercih edilen bir para birimi değil.

Bitcoin özellikle son yıllarda büyük şirketlerin dijital para birimleri üzerinde düşünmeye başlamasına yol açtı.

Bitcoin, piyasaya çıktığı 2009 yılından beri dünyanın en çok tercih ettiği kripto para birimi.

Artık her şirket dijital ödemeler için bir piyasa olduğunu anlamakla kalmadı, farklı para birimlerine ilişkin piyasalarda potansiyel olduğunu da gördü.

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements) bu yıl yayımladığı raporunda merkez bankalarının yüzde 80'inin bir dijital para birimi kurmak üzerinde çalılştığını belirtti.

Bitcoin kullanıcıları anonim olması ve sahtekarlık için potansiyel taşımasına çok dikkat etmiyor; ama bu yetkililer için önemli bir mevzu.

Bitcoinin değeri para politikası ya da mali politikalar gibi gelişmelere bağlı olmadığı için neden düştüğünü ya da yükseldiğini anlamak genelde zor.

Bu yüzden bir yatırım aracı olarak büyük kayıplardan korunmak isteyen kişilere de önerilemiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.