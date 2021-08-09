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TIMETURK / EKONOMİ / Bitcoin 50 bin doları görebilir

Bitcoin 50 bin doları görebilir

Bitcoin, ABD'de kripto paraların nasıl vergilendirileceğine dair tartışmalar devam ederken üç ayın zirvesi tırmandı. Analistler ise eğilimin hızlı bir şekilde tersine dönmemesiyle 50 bin dolara ulaşılabileceğini belirtiyor

7 Saat Önce
2021-08-09 17:45:15
Bitcoin 50 bin doları görebilir

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Bitcoin, pazartesi günü üç ayın zirvesine tırmanırken analistler kripto paranın yeniden 50 bin dolara ulaşabileceğini düşünüyor.

New York'taki işlem saatlerinde 46 bin 60 doları gören Bitcoin geçen haftadan bu yana neredeyse yüzde 17 civarında yükseliş kaydetti.

Ether, Litecoin ve Dash de Bitcoin ile birlikte yükselirken Miller Tabak +Co Analisti Matt Maley, en kötüsünün geride kaldığını belirterek “Hareket hemen tersine dönmezse Bitcoin hızlı bir şekilde 50 bin doları görebilir. Burada da biraz dirençle karşılaşabilir” dedi.

Bitcoin'in yükselişi ABD Kongresi'nde kripto paraların nasıl vergilendirmesi gerektiğiyle ilgili bir altyapı planı tartışılmaya devam ederken gerçekleşti.

Bitcoin'de 14 günlük görece güç endeksi (RSI) kripto varlığın aşırı alındığına işaret ederken Bitcoin 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkmış durumda.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Erlam ise “Bitcoin geçen hafta bir kez daha ritmini buldu. Şu an büyük oranda yükseliş eğiliminde ama asıl soru bu sefer yükselişin ne kadar süreceği?” dedi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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