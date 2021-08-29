Bitcoin 50 bin dolar testini geçebilecek mi?

Bitcoin 46.300 dolar bandında kendine bir dip buldu, ardından hafta sonuna 48.100 dolarla girerek olumlu bir başlangıç yapmayı başardı. Bitcoin’in yeniden 50.000 dolar seviyesini aşıp aşmayacağı ise merak uyandırıyor.

Kripto paralardan Bitcoin 46.300 dolar bandında kendine bir dip buldu, ardından hafta sonuna 48.100 dolarla girerek olumlu bir başlangıç yapmayı başardı. Gerçekleştirdiği bu yükseliş ile etkileyici bir görünüm çizen Bitcoin'in yeniden 50.000 dolar seviyesini aşıp aşmayacağı merak uyandırıyor.

Son iki ayın en büyük balina satın alması

Takip edilen en büyük üçüncü Balina cüzdanı, kısa vadeli düzeltmeyle iki gün içerisinde 592 BTC daha biriktirdi. Bu durum Balinaların 2 ay içerisinde yaptığı en büyük satın alma oldu.

Balinalar 37.000 ile 48.000 dolar arasında 7500 BTC satmıştı. Satışın ardından bu fiyatlarda biriken Bitcoin blokları üzerinde büyük olasılıkla başa baş veya küçük bir kâr elde edilecek. Yeni bir birikim yapılmadan önce, balina varlığı toplam BTC varlıklarının %93,5'ini elinde bulunduruyordu ve bu da net bir uzun soluklu pozisyon sinyali veriyordu.

Bitcoin'de Sonraki fiyatlandırma ne karar olacak?

Bitcoin, piyasadaki arzı tükettiği bilinen ve önemli bir yükselişe yol açan teknik bir konsolidasyon modeli olan Wyckoff Accumulation'da Faz D'yi bitirmeye yakın bir noktada duruyor. Bitcoin 50.000 dolar bandını tekrar test ederek, özellikle de arz tükendiyse mevcut konumundan daha da yükseğe çıkmaya başlayabilir. Bu durum Faz D'den çıkıp Faz E aşamasına geçmesi için önemli bir adım olacaktır.

Yarın itibarıyla Ağustos ayı kapanışı başlıyor. Bitcoin'in ikinci bir aylık kapanış daha yüksek tamamlaması bekleniyor. Bu durum uzun vadeli yatırımcıların iştahını artırıp yakın takibe geçmelerini sağlayacaktır.

Genel olarak bakarsak Boğalar BTC'yi 46.000 dolarda korumayı başardı ve yeni bir teste hazırlanıyorlar. Ancak mevcut durumda beklenen yükselişin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz bilinmiyor.

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.