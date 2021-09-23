Bitcoin 3.4 milyarlık depreme hazırlanıyor

Kripto para fiyatlarının çöküşe geçmesiyle Ethereum, Cardano, BNB, XRP ve Solana’da da gerileme görüldü. Çöküşün ardından Bitcoin’de de 3,4 milyar dolarlık bir depreme hazırlanılıyor.

Bitcoin ve kripto para fiyatları geçtiğimiz birkaç günde düşüşe geçti. Çin'in emlak geliştiricisi Evergrande'nin küresel piyasalarda finansal bir çöküşe neden olabileceğine yönelik endişeler, kripto para fiyatlarında da düşüşü tetikledi. Bitcoin son üç günde %10'un üzerinde değer kaybederken önde gelen diğer kripto paralar Ethereum, Cardano (ADA), BNB, XRP ve Solana (SOL) devasa yükselişlerinin ardından düşüş yaşadı.

Şimdi yatırımcılar bu hafta cuma günü sona erecek 3,4 milyar dolar değerindeki Bitcoin vadelilerine odaklanıyor. Bu ise bu yıl vadesi dolacak en büyük vadelilerden bir tanesi. Bitcoin vadeli kontratları, yatırımcıların belirli bir süre içinde kripto parada belirlenmiş bir fiyattan alım ya da satım yapmasına imkan tanıyor. Forbes'un haberine göre bu vadelilerin değeri yaklaşık 80 bin Bitcoin ya da bugünün fiyatlarında 3,4 milyar dolar. Vadeliler kripto para araştırmaları şirketi Skew'e göre bu hafta cuma günü sona erecek.

Bitcoin vadelilerinde yaklaşan son tarih fiyatta yüksek bir volatiliteyi tetikleyebilir. Daha önce de büyük miktardaki vadeli kontratların son gününde yatırımcıların ilgisi bu alana odaklanmıştı. Bitcoin'e yönelik piyasa ilgisi geçtiğimiz yıl arttı ve geçtiğimiz yıl yaz aylarından bu yana iki katın üzerinde yükseliş gösterdi. İşlem verileri spekülatörlerin Bitcoin'in 3,4 milyar dolarlık opsiyon tarihinin ardından, kripto paraya yönelik iyimser bir algı beslediğini gösteriyor.

Şimdilerde Bitcoin'in fiyatının artacağına yönelik opsiyonlara ilgi yüksek. Ancak son günlerde Bitcoin ve diğer kripto paraların fiyatında görülen düşüş birçok boğa piyasası yanlısı kontratın nakde geçeceği anlamına geliyor. Bazı piyasa gözlemcileri de Bitcoin fiyatının daha da düşebileceğine yönelik açıklamalarda bulunuyor. Merkeziyetsizleştirilmiş finans (DeFi) yatırım platformu Yield App CEO'su Tim Frost, “Bitcoin 44 bin dolar seviyesinde desteği kaybetti ve 39 bin dolar zeminini test etmek üzere olduğunu düşünüyoruz” dedi. Devamında, “bu seviyenin altına düştüğünde önemli bir düzeltmenin gelme ihtimali oldukça yüksek” açıklamasında bulundu.

En büyük on kripto para arasında yer alan Ethereum, Cardano (ADA), BNB, XRP ve Solana (SOL) ile Bitcoin'in bu hafta da yatırımcıların riskten kaçınma yönündeki algısı nedeniyle baskı altında kalması bekleniyor. Endişelerin bir kısmı ise Evergrande'nin potansiyel iflasından kaynaklanıyor. Dijital para birimi yatırım platformu Genesis Piyasa Analizi Başkanı Noelle Acheson, “Evergrande iflası ve bunun Çin, diğer borç piyasaları ve tedarik zincirleri üzerinde yaratacağı etkiye yönelik endişeler piyasaların genelinde riskten kaçışı tetikliyor” dedi.

Açıklamasının devamında, “piyasalarda ne zaman bir tökezleme görülse, riskten kaçınma algısı nedeniyle Bitcoin de darbe alıyor” ifadesini kullandı. borsagundem.com'un derlediği bilgilere göre Bitcoin'e yönelik yatırımcı algısı aynı zamanda eylül ayının geleneksel olarak Bitcoin fiyatlarında düşüşlerin görüldüğü bir ay olması nedeniyle de düşük seyrediyor. Geçmişteki veriler Bitcoin'in 2013'ten bu yana yalnızca 2015 ve 2016 yıllarının eylül aylarında pozitif getiriler sağladığını gösteriyor.

Kaynak:Borsa Gündem

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.