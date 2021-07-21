Bitcoin 22 bin dolara kadar inebilir mi?

Bitcoin fiyatı bir ay içerisinde ikinci kez 30.000 doların altına geriledi. Analizciler bu kez ayı lehine olan düşüncelerini arttırmışa benziyor.

Bitcoin fiyatı bir ay içerisinde ikinci kez 30.000 doların altına geriledi. Analizciler bu kez ayı lehine olan düşüncelerini arttırmışa benziyor.

Bitcoin ve diğer dijital paralar, küresel hisse senedi borsalarının düşmesiyle birlikte kan kaybetmeye başladı. Kripto para piyasası 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde 85 milyar dolar kaybetmişti. Bitcoin %7 düşerken Ethereum ve Dogecoin ise yaklaşık %7 değer kaybetti. Binance Coin (BNB) ise büyük bir darbe alarak %12 geriledi.

Bitcoin'in 30.000 doların altına düştüğü son tarih 22 Haziran'dı

Limanya'nın haberine göre, piyasa analizcileri ise düşüşün 22.000 dolara kadar devam edebileceğini düşünüyorlar. Crypto Finance AG yöneticisi Patrick Heusser Pazartesi günü telegram üzerinden verdiği bir röportajında 22.000 dolara doğru güçlü bir dip dalgasının gerçekleşeceğini düşündüğünü söyledi. Fon yöneticisi Jeffrey Gundlach da, son kripto para satış dalgası öncesi geçtiğimiz hafta benzer bir açıklamada bulunmuştu.

Bununla birlikte opsiyon piyasası da 22.000 dolar ve 20.000 dolar civarında yükselmiş bir satım opsiyonu talebi yaşadı.

Bitcoin ve dijital para birimi piyasasındaki bu son düşüşün, Pazartesi günü ABD vadeli işlemler piyasasının zor bir gün geçirmesinin yansıması olduğu düşünülüyor.

Piyasadaki fiyat iniş çıkışlarına göre nakit ve hisse senedi akışlarını değerlendirerek piyasa katılımcılarının düşüncelerini belirlemeye çalışan bir endeks olan Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi (Crypto Fear & Greed Index), Bitcoin'i 19/100 olarak değerlendirerek “aşırı korku” kategorisine yerleştirdi. Benzer şekilde ABD'deki geleneksel piyasalar da “aşırı korku” bölgesinde bulunuyor.

Bitcoin (BTC)'nin Performansı Hisse Senetlerine Göre Düşük Kaldı

Yılın başından bu yana olan zaman dilimi değerlendirildiğinde, Bitcoin fiyatının hisse senedi piyasasına göre oldukça sönük bir performans sergilediğini görüyoruz. Bitcoin 1 Ocak'taki değerine göre yalnızca yaklaşık %5 daha yüksek bir bölgeden işlem görürken S&P 500 şirketleri aynı zaman diliminde %15'lik bir yükseliş gösterdi.

Bitcoin yatırım hacimleri de geçtiğimiz hafta yılın başından bu yana sahip olduğu ortalamasının %38'ine kadar düşmüştü.

Bu gelişmeler ayrıca Çin'in, Bitcoin'in yüksek enerji kullanımı dolayısıyla Bitcoin madenciliği operasyonlarını yasakladığı bir döneme de denk geldi. Çin merkez bankası ayrıca finans ve finans teknolojileri şirketlerinin müşterilerine kripto para ile ilgili herhangi bir hizmet sunmamaları gerektiğini de açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.