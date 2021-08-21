'Bitcoin 100.000 dolara çıkabilir ancak bir şartla!'

Analistlere göre, Bitcoin'in 6 ay içerisinde 100.000 doların görülmesi imkânsız değil. Ancak yine, bir düşüş durumunda 36.000 dolar ile 43.000 dolar arasındaki bölgenin tutulamaması durumunda, 6 haneli değerler 2023’e kadar mümkün olmayabilir..

Bu ayki Bitcoin rallisi ile birlikte Bitcoin fiyatı 40.000 dolar seviyesinden 49.000 dolara kadar yükseldi. Ancak tabii ki bu piyasada hiçbir şey tamamen sabit bir şekilde ilerlemiyor. Bitcoin haftalık olarak bazı kayıplar yaşasa da kendisini toparlamaya başladı.

Bitcoin Tarihi Tekerrür mü Edecek?

Birçok Bitcoin hayranı ve analizciler, içinde bulunduğumuz mevcut piyasa döngüsünü 2015'te yaşanana benzetiyorlar. O zamanlar, gerçekten inanılmaz bir yukarı yönlü rallinin yaşanmasından aylar önce görece küçük bir zirve kaydedilmişti.

Analizcilere göre durum yine benzer şekilde ilerlerse, Bitcoin fiyatı 2022 yılında rekoruna çok yaklaşabilir ya da kendisine ait yeni bir tüm zamanların en yüksek fiyat rekorunu kırabilir.

Analizci Willy Woo, kendi görüşüne göre şu anda Bitcoin fiyatının bir piyasa dibi yaptığını düşünüyor: “Uzun vadeli yatırımcılar, coin toplama miktarlarına zirve yaşıyorlar, bu da fiyat dibi anlamına geliyor. Bana göre bu erken işaretler, Bitcoin fiyatının 2022 yılında da rallisine devam edeceği ve BTC'nin 4 yıllık yarılanma döngüsünden kurtulacağı anlamına gelebilir.”

İlginç bir şekilde, şu anda uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının %82'si kar ediyor. Bu denli yüksek bir oran nedeniyle satış yapılması için gereken motivasyon da düşük seviyelerde kalıyor..

Bu rallinin dikkat çeken diğer bir özelliği ise rekor düzeyde gerçekleşen borsa çıkışları oldu. Tüm borsaların 30 günlük net pozisyon değişiklikleri, akümülasyon safhasına geri dönüşü andıran bir zirveyi vurguladı. Bu denli yüksek seviyeler en son 2020 yılının Aralık ayında görülmüştü. Bu denli büyük negatif değerler, piyasadan çıkışların baskın olduğuna ve satılabilecek Bitcoin arzı miktarında bir azalma olduğuna işaret ediyor.

Nakit Girişlerini Absorbe Etmek Verilere göre akümülasyon gerçekten de zirve değerlere ulaşırken piyasanın tekrardan hareketlenmesinden önce bu durum Bitcoin için yeni bir dip bölgesine hareket anlamına gelebilir mi? Analizciye göre BTC fiyatı, bu bölgeden yukarı yöne doğru hareketine başlamadan önce 36.500 dolar ile 43.000 dolar arası güçlü bir destek görevi görebilir. Bununla birlikte, Bitcoin için 30.000 dolardan 60.000 dolara çıkmanın yalnızca 4 ay sürdüğünü de hatırlatmak gerekiyor.

Analistlere göre, BTC'nin rallisine devam etmesi durumunda 6 ay içerisinde 100.000 doların görülmesi imkânsız değil. Ancak yine, bir düşüş durumunda 36.000 dolar ile 43.000 dolar arasındaki bölgenin tutulamaması durumunda, 6 haneli değerler 2023'e kadar mümkün olmayabilir..

Kaynak: limenya.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.