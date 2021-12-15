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TIMETURK / EKONOMİ / Bitay nedir? Kripto para birimi Bitay nedir?

Bitay nedir? Kripto para birimi Bitay nedir?

Türkiye'nin kripto para borsası olarak faaliyet gösteren Bitay nedir? İşte Bitay ile ilgili merak edilenler...

2 Saat Önce
2021-12-15 14:32:45
Bitay nedir? Kripto para birimi Bitay nedir?

Bitay Teknoloji bir dijital borsadır. Türkiye'nin en gelişmiş dijital para alım ve satım işlemlerinin yapılmasını sağlayan ileri düzey trade sistemini hem web hem de mobil uygulama olarak sunan borsadır. Ayrıca, geleceğin finans teknolojisine dayalı masrafsız ve anlık para transferi ile anlaşmalı üye işyerlerinde de dijital para olarak ödeme sistemi imkanı sunmaktadır.

Dünya Borsaların en büyükleriyle yaptığı çözüm anlaşmaları ile de Türkiye'deki en fazla ürün çeşitliliğine ve piyasa hacim derinliğine sahip firmadır.

Platform Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Desteği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ında Araştırma-Geliştirme Projesi olarak geliştirilmiştir.

Yüzde 100 yerli yazılım ekibiyle Trading platformundan, Cüzdan'lara kadar bütün gelişmiş teknolojilerle en güvenli şekilde hizmet veriyor. Borsada 3. parti yazılım kullanılmamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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