DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Gıda takviyeleri yüzünden zehirlenebilirsiniz!
Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Fransız mühendis İstifa etti bisikleti ile dünyayı gezecek
Çin'den Taliban'a ‘yeniden inşa’ sözü
Kurusu Almanya'ya yaşı Rusya'ya gönderiliyor
KOBİ'lere nefes aldıracak kredi fırsatı
Kaldırımdan giden scooter kullanıcılarına ceza yağdı
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği ne zaman takılacak?
Biden'dan ASEAN’a 100 milyon dolar yatırım sözü
Başkan Büyükkılıç, TBB encümen ve meclis toplantılarına katıldı
Benzine 28 kuruş zam
Sudan ordusu komutanı: Başbakan benim yanımda
Büyükşehir'den 16 milyon TL'lik 4 mahalleyi Malatya yoluna bağlayacak yol
Tataristan 'cumhurbaşkanı' sıfatından vazgeçmedi, Kremlin’den açıklama
Melikgazi Belediyesi hizmet içi eğitimlere devam ediyor

TIMETURK / EKONOMİ / BİST'ten türev borsalar için büyük adım

BİST'ten türev borsalar için büyük adım

Borsa İstanbul’un kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Borsalar Girişimi (UN Sustainable Stock Exchanges, UN SSE), türev ürünler alanında sürdürülebilirlik çalışmalarını yaygınlaştırmak amacıyla Sürdürülebilir Türev Borsaları Ağı’nı kurdu.

2 Saat Önce
2021-10-26 16:38:51
BİST'ten türev borsalar için büyük adım

Borsa İstanbul, dünyanın diğer önde gelen türev borsaları ve türev piyasası işleten menkul kıymet borsalarıyla birlikte bu girişimin kurucuları arasında yer aldı. Kurucuların bir kısmı doğrudan türev borsası bir kısmı ise türev piyasası bulunan menkul kıymet borsalarından oluşuyor.

SSE Türev Borsaları Ağı'nın kurucu üyeleri Borsa İstanbul (Türkiye), Bursa Malezya (Malezya), CBOE Global Markets (ABD, türev), CME Grubu (ABD, türev), Deutsche Börse AG / Eurex (Almanya, türev), Matba Rofex (Arjantin, türev), MexDer (BMV Grubu) (Meksika, türev), NZX Limited (Yeni Zelanda), Singapur Borsası (Singapur), ICE (ABD) ve TMX Grubu /Montreal Exchange (Kanada, türev) borsalarından oluşuyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Borsalar Girişimi (SSE) Başkanı James Zhan, konuyla ilgili olarak, “Bugün SSE'nin mevcut üyeleri olarak aramıza yeni katılan türev borsalarına hoş geldiniz diyoruz. SSE kurulduğundan beri sürdürülebilir finans alanı çok genişledi, genişlemeye de devam ediyor. Net sıfır emisyonlu bir düzene geçmek ve Birleşmiş Milletler'in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmak için her türlü finansmana ihtiyaç var. Türev borsalarının dünyanın en zorlu sorunlarına katkıda bulunma hevesini memnuniyetle karşılıyoruz ve sürdürülebilir kalkınma için en iyi uygulamaları teşvik etmek için yeni üyelerimizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise konuyla ilgili şunları dile getirdi:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de türev ürünler giderek daha önemli hale geliyor. Sürdürülebilirliğin bu genişleyen ürün kategorisinde de önemli bir rol oynaması gerektiğini düşünüyorum. SSE yöneticilerine, türev borsaları da sürdürülebilir borsalar girişimine dahil etme kararından dolayı teşekkür ediyorum. Borsa İstanbul olarak, SSE bünyesindeki çalışma gruplarında zaten yer alıyorduk. Bundan sonra girişimin türev tarafındaki çalışmalara da destek vereceğiz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş