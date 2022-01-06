DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sadakatsiz son bölüm tek parça HD izle | Sadakatsiz 46. bölüm (Yeni Bölüm) izle
Altın gün nasıl başladı? Yükseliş sürüyor mu?
Kamuya engelli personel alımında tercih işlemleri başladı mı?
Bakan Yanık açıkladı: Hesaplara yatırılmaya başlandı
Kazakistan'daki protestolarda onlarca kişinin öldüğü açıklandı
2022 engelli maaşı ne kadar? 2022 Ocak engelli aylığı (maaşı) yattı mı?
Türk vatandaşlığına geçişte TL düzenlemesi getirildi
Satılmış Çalışkan kimdir? TÜM EMEK DER Başkanı Satılmış Çalışkan nereli, kaç yaşında?
BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak
Arda Kural: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti
TOGG Sedan fiyatı ne kadar? TOGG Sedan kaç para? TOGG Sedan ne zaman satılacak?
Kazak büyükelçi Saparbekuly, ülkesindeki olayları değerlendirdi
TBMM'de yasalaştı: Stokçuluk yapana 2 milyon TL'ye kadar para cezası
Kripto para dolandırıcılığı yüzde 81 artarak 7.7 milyar dolara ulaştı
Bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak

TIMETURK / EKONOMİ / BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 20 Aralık 2021'de uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım kuralının' bugün de devam edeceğini duyurdu.

48 Dakika Önce
2022-01-06 10:30:40
BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylara yönelik 20 Aralık 2021-5 Ocak 2022 döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş