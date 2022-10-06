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TIMETURK / EKONOMİ / BIST 100 endeksi yükselişle kapandı

BIST 100 endeksi yükselişle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,99 değer kazancıyla 3.553,85 puandan tamamladı.

2 Saat Önce
2022-10-06 19:10:22
BIST 100 endeksi yükselişle kapandı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 72,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,21, holding endeksi yüzde 2,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,87 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,51 ile elektrik oldu.

Analistler, merkez bankalarının atacağı adımlar ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu belirterek, yarın açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesi oynaklığın sürmesinin beklendiğini söyledi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 puanın destek, 3.570 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi. AA

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