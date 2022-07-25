BIST 100 endeksi yükselişle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kazancıyla 2.548,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,01, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,76 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını, dünya genelinde veri gündeminin de yoğun olacağını bildirdi.

Yurt içinde, gözlerin bu hafta açıklanmaya başlanacak şirket bilançolarına çevrildiğini kaydeden analistler, şirket ve hisse bazlı hareketliliğin artmasının beklendiğini dile getirdi.

Analistler, yarın Japonya Merkez Bankasının (BoJ) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını dile getirdi.

Yarın veri gündeminde ise yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışlarının öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.480 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi. AA