BIST 100 endeksi düşüşle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 değer kaybıyla 2.401,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,87 ve holding endeksi yüzde 4,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,14 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 5,90 ile madencilik oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6'lık daralma gösterdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da sanayi üretimi, İngiltere'de büyüme, ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.320 seviyesinin destek, 2.450 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. AA