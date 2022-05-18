BIST 100 endeksi düşüşle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 2.393,61 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,53, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,51 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,19 ile madencilik oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edeceklerini belirterek, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmeliyiz. Eğer bunu göremezsek o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek." dedi.

Analistler, küresel piyasalarda, yüksek enflasyonist ortamda merkez bankalarının agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomileri resesyona sürükleyeceği endişeleri ile karışık seyrin devam ettiğini söyledi.

Yarın devam edecek G7 Maliye Bakanları Zirvesine ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer aldığını aktaran analistler, yurt içi piyasaların ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kapalı olacağını bildirdi.

Yarın veri gündeminde Japonya'da dış ticaret dengesi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi, 2. el konut satışları ve öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. AA