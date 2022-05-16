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TIMETURK / EKONOMİ / BIST 100 endeksi düşüşle kapandı

BIST 100 endeksi düşüşle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 değer kaybıyla 2.390,79 puandan tamamladı.

2 Saat Önce
2022-05-16 18:29:43
BIST 100 endeksi düşüşle kapandı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,59, holding endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,94 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, küresel çapta açıklanan veriler ve gelişmelerin ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini ve yön arayışının öne çıkabileceğini söyledi.

Yarın ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. AA

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