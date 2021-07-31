Bisiklet ihracatı yüzde 88 arttı

Türkiye'nin bisiklet ihracatı, bu yılın 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88'lik artışla 70 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türk bisikletleri özellikle Avrupa ülkelerinden talep görüyor. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 37,2 milyon dolar olan bisiklet ihracatı, bu yılın aynı döneminde 70 milyon dolara çıktı. İhracattaki artış oranı yüzde 88 oldu.

Türkiye'den 92 ülkeye bisiklet ihraç edildi. Almanya 10,2 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 9,8 milyon dolarla Finlandiya, 9,3 milyon dolarla Fransa izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, karbon salımını azaltmak isteyenlerin bisiklet kullanımına yöneldiğini belirtti.

Bisikletin artık hobi amaçlı kullanılmadığını, ulaşım aracı olarak nitelendirildiğini vurgulayan Eskinazi, Türkiye'nin bisiklet ihracatının yüzde 70'inin Ege Bölgesi'nden yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bisiklete olan talebin arttıkça bölgeden bisiklet ihracatının da artacağına değinen Eskinazi, "2021 yılı sonunda Türkiye genelinde 150 milyon dolar, Ege Bölgesi'nden ise 100 milyon dolar üzerinde bisiklet ihracatı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.