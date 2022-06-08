Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Aldhaheri, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gelişen ilişkilerin ticareti geliştirmek için de uygun zemin oluşturduğunu belirterek, 'Halen ülkelerimiz arasında 5,5 milyar doları Türkiye'nin ihracatı olmak üzere 8 milyar dolara yakın dış ticaret hacmi söz konusu. Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret potansiyelimiz, hâli hazırda 8 milyar dolar olan dış ticaret hacminin çok daha üzerinde.' dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Saeed Thani Hareb AlDhaheri, Büyükelçilik Müsteşarı Mohammed Al Neyadi ile birlikte ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti. Siirt Milletvekili Osman Ören ile Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ve ATO Yönetim Kurulu Heyeti'nin de yer aldığı ziyarette konuşmasına “Türkiye'de ve Ankara'da bulunmak benim için büyük onur” diyerek başlayan Büyükelçi AlDhaheri,Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayid Al Nahyan'ın vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesine taziye ziyareti gerçekleştirmesinden onur duyduklarını kaydeden Büyükelçi Al Dhaheri, “Teşekkürümüzü bir kez daha burada dile getirmek istiyorum” dedi. Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin ardından iki ülke arasında bakanlar düzeyinde ziyaretlerin devam ettiğini hatırlatan Büyükelçi,“Büyükelçilik olarak iş adamları arasında karşılıklı iletişimi sağlamak istiyoruz. Bu amaçla Ankara Ticaret Odası ile de her türlü iletişime açığız” diye konuştu. Büyükelçi, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret hacminin geliştirilebileceğine dikkat çekerek “İki ülke arasındaki ticareti 16 milyar dolar seviyesine çıkarmak mümkün”dedi.

ATO Başkanı Baran ise konuşmasına vefat eden Şeyh Nahyan için başsağlığı dilekleriyle başladı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Baran, “Bizleri mutlu eden gelişmeler ticaretimize de yansıyacak. İki ülke halkını da güzel günler bekliyor” dedi.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret hacminin 5,5 milyar doları Türkiye'nin ihracatı olmak üzere 8 milyar dolar düzeyinde olduğunu kaydeden Baran,“Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret potansiyelimiz,hâli hazırda 8 milyar dolar olan dış ticaret hacminin çok daha üzerinde. Bu rakamı geliştireceğiz”dedi.

Türkiye'nin müteahhitlik sektöründe dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını kaydeden Baran, Türk müteahhitlik firmalarının Birleşik Arap Emirlikleri'nde 13 milyar dolarlık proje üslendiğini bildirdi. Baran, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaretin geliştirilmesi konusunda her türlü görevi üstlenmeye hazır olduklarını da kaydetti.

ATO Başkanı Baran ile Büyükelçi AlDhaheri görüşmesinde, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz,ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar, Süleyman Ekinci, Halil İlik ve Adem Ali Yılmaz da yer aldı.