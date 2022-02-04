Birevim mobil uygulamasını yeniledi

Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, 'Gelişen teknolojiyle birlikte mobil uygulama kullanım oranında yaşanan artış dijitalleşmeyi de beraberinde getiriyor' dedi.

Birevim yenilediği 'Birevim Mobil' uygulamasıyla ev, araba ya da çatılı iş yeri sahibi olmak isteyenlere şubeye gitmeden tasarruf planı oluşturma ve sisteme dahil olma imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birevim, dijitalleşme yatırımlarına devam ediyor.

Birevim, yenilediği 'Birevim Mobil' ile uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle şubeye gitmeye gerek kalmadan, dijital olarak sözleşme, tasarruf planı oluşturma, tasarruf planı hesaplama gibi özellikleri bir arada sunan sektörün ilk dijital uygulamasını müşterilerinin beğenisine sundu.

Mevcut ürünlere güncel ve hızlı ulaşma imkanı sağlayan, sektörün ilk ve tek uygulaması Birevim Mobil, teması sıfıra indirerek tasarruf sahiplerine diledikleri yerde ve zamanda, tasarruf finansmanı ürünlerinden yararlanma imkanı veriyor.

7/24 mobil cihazlar üzerinden tasarruf yapılabilmesi için yenilenen uygulama, uzaktan müşteri olma, yeni tasarruf planı açma, tasarruf planı hesaplama, tasarruf taksitlerini ödeme, referans verebilme, sıra tespitlerini canlı izleme gibi pek çok işlemi yapma fırsatı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, Birevim Mobil ile şubelerde sundukları hizmetin neredeyse tamamını yenilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

'İnovatif bakış açısıyla yola devam ediyoruz. Sektöre getirdiğimiz yenilikler ve devreye aldığımız uygulamalar finans kuruluşlarıyla denk. Sektör içinde kendine ait alt yapı uygulaması olan Redcase'i geliştiren ve kullanan ilk ve tek marka olarak Birevim Mobil‘i geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte mobil uygulama kullanım oranında yaşanan artış dijitalleşmeyi de beraberinde getiriyor. Birevim'in sürekli gelişen ve çağa ayak uydurarak daha iyi hizmet verme arzusunun bir örneği olan Birevim Mobil uygulamamız ile yenilenmeye devam ediyoruz. İhtiyaç ve taleplere paralel olarak yenilikçi yaklaşımımızla teknoloji yatırımlarımıza ve sektördeki ilkleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.'

Verilen bilgiye göre, e-tasarruf ile geleceğini planlamak isteyen herkes Birevim Mobil uygulama üzerinden işlemlerini şubeye gitmeden, dijital olarak gerçekleştirebiliyor. .