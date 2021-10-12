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TIMETURK / EKONOMİ / Birden fazla yerde çalışanlara vergi düzenlemesi

Birden fazla yerde çalışanlara vergi düzenlemesi

2021’de Meclis'in açılmasıyla birlikte çalışmalarına başlayan komisyonlarda ele alınan yasa teklifleri bir bir kabul edilerek Genel Kurula sevk ediliyor. Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınan vergi konulu düzenlemeler arasında gelir vergisi de vardı.

2 Gün Önce
2021-10-12 12:38:46
Birden fazla yerde çalışanlara vergi düzenlemesi

Bu kapsamda 2021 yılında elde edilen ücret gelirleri, gelir vergisi tarifesinin 4'üncü dilimini (650 bin lira) aştığında, tek işverenden bu gelirler elde edilmiş olsa da 2022 Şubat ayında beyan edilmek zorunda olacağı kararı gündeme geldi. Buna göre birden fazla işverenden ücret alıp toplam ücret tutarı 650 bin lirayı geçenler beyanname vermek zorunda olacak. 2021'de birden fazla işverenden ücret almış çalışanlardan, birinci işverenden aldıkları ücret 650 bin lirayı aşmamasına rağmen, ikinci (ve varsa daha fazla) işverenden aldığı ücretin brüt tutarı 53 bin lirayı aşanlar da beyanname vermek zorunda. Beyanname vermek zorunda olan ücretlilerin, tüm ücret gelirlerini de beyannamesine dâhil etmesi gerekecek. Farklı başlıkları da konu alan yasa teklifinin Meclis'te kabulünden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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