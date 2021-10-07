Birçok sektör kökten değişecek

Yeşil ekonomi düzeni tüm sektörlerde köklü bir değişim süreci gerektirirken, Türkiye'nin özellikle ihracatının sürdürülebilir şekilde devam etmesi için sanayicilerin Yeşil Mutabakat'a uyumu kritik önem arz ediyor.

Dijital ortamda düzenlenen "Yeşil Mutabakat'a Uyum: Dönüşümün Neresindeyiz?" başlıklı toplantı, kamu ve özel sektör temsilcileriyle uzmanları bir araya getirdi.

Toplantıda konuşan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Paris Anlaşması'nın TBMM'de onaylanmasını son derece çok sevindirici bir gelişme olarak belirterek, "Önümüzdeki birkaç yıl çok kritik, 2030'a kadar emisyonları yüzde 55 azaltmak istiyorsak bugün harekete geçmemiz gerekiyor. AB'nin açıkladığı 55'e Uyum paketi, Avrupa'nın üzerinde çalıştığı kilit öneme sahip bir paket." diye konuştu.

AB'de karbon salımının fiyatlandırılacağını, karbon salımının azaltılması için teşvikler sağlanacağını ifade eden Meyer-Landrut, dünya çapında iyi bir karbon sistemi kurulmasının amaçlandığını anlattı.

Meyer-Landrut, sınırda karbon düzenlemesi için enerji tüketimi ve karbon salımı yüksek sektörlerin seçildiğini söyledi.

Karbon salımının Türkiye'de fiyatlanması durumunda Avrupa'da karbon vergisi ödenmesine gerek kalmayacağını kaydeden Meyer-Landrut, karbon fiyatlaması Türkiye'de Avrupa'ya kıyasla düşükse sınırda karbon düzenlemesinin gündeme geleceğini aktardı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasıyla uluslararası alanda benimsenen yol haritasına katkıda bulunacağını dile getirerek, "Artık dönüşü olmayan bir yola girdiğimizi görüyoruz. Biz de sanayiciler olarak kendi işlerimiz kadar insanlık üzerindeki sorumluluklarımız çerçevesinde sürdürülebilirlik konusunda öncü bir rol oynamayı hedefliyoruz. Güçlü ihracat yapısı olan bir sanayimiz var, özellikle AB'den gelen rüzgar bizim sanayicimizi de sürdürülebilirlik temalı bir üretim anlayışına dönüştürmede önemli bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Dijital dönüşüm stratejisi yayımlanacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Safa Uslu, Türkiye'nin Yeşil Mutabakat'ı tam olarak uygulayabilmesi için uluslararası iş birliğini güçlendirmek istediğini ve gelecek dönemde dijital dönüşüm strateji belgesini yayımlayacağını belirtti.

Yeşil Mutabakat'ın zorluklarına rağmen Türkiye için bir fırsat olduğunu belirten Uslu, yeşil dönüşümde enerji verimliliği, kojenerasyon, yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufunun önemli rol oynayacağını vurguladı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kurucu Direktörü Güven Sak ise alınacak önlemlerin zamanlamasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin sınırda karbon düzenlemesine uyumu açısından emisyon ticaret sistemini bir an önce ve nasıl tasarlayacağımız çok önemli olacak. Bundan sonra adil geçişin nasıl olacağını tartışmamız, tüm paydaşları tartışma sürecine katmamız, emisyonları nasıl azaltabileceğimize dair bir plan hazırlamamız gerekiyor." dedi.

Bu dönüşümün sermaye yoğun bir dönüşüm olacağının altını çizen Sak şunları kaydetti:

"Yabancı sermaye dahil finansmanın nasıl sağlanacağı konusu üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Küresel ölçekte bir finansman mekanizmasına ihtiyaç var. Batı'da negatif faizli birikmiş olan çok miktardaki tasarrufun, Türkiye gibi ülkelere nasıl aktarılabileceği üzerinde düşünmek gerek." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.