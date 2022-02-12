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“Birçok elektrik dağıtım şirketinin patronu TÜSİAD üyesi”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüksek elektrik faturalarına ilişkin açıklamalarının serbest piyasa ekonomisi başlığı altında tartışılması gerektiğini hatırlatan ekonomi yazarı Dilek Güngör, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına TÜSİAD üyesi elektrik dağıtım şirketlerinin sessiz kaldığına dikkat çekti

12 Dakika Önce
2022-02-12 00:51:44
“Birçok elektrik dağıtım şirketinin patronu TÜSİAD üyesi”

Ekonomist Güngör, “Serbest piyasacı TÜSİAD nerede?” başlıklı yazısında TÜSİAD üyesi şirketler arasında elektrik dağıtım şirketlerinin de bulunduğunu hatırlattı.

“Elektrikte de serbest piyasa yok mu?”

Burası, Patronlar Kulübü… İşlerine gelince 'en kral' serbest piyasacı onlardır. Ama konu işlerine gelmiyorsa babaları gelse serbest piyasa filan bilmezler.

Çok değil… Geçen yılın sonuydu… Dövizin yükselişi sırasında Merkez Bankası'na, hükümete demediklerini bırakmıyorlardı. Faizlerin indirilmesine dem vurarak 'bir an önce serbest piyasa kurallarını işletin' filan diyorlardı. Herhalde o zaman CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonu onları gaza getirmişti!

Biliyorsunuz, Kılıçdaroğlu arayınca açıklamaları art arda gelmişti. Peki ya şimdi ne değişti?

chp-fatura

Aynı Kılıçdaroğlu önceki gün bir video çekerek "Elektrik faturasını ödemiyorum" deyiverdi. Elektrikte de serbest piyasa yok mu?

Üstelik TÜSİAD'ın pek sevdiği Kemal Derviş'in IMF'ci dostlarıyla Türkiye'ye getirdiği düzen… Bilirsiniz, o dönemden kalmadır TEDAŞ özelleştirme süreci… Sonrasında o program uygulanıp, 2008'de dağıtım bölgeleri özelleştirilmiştir. 'İyi mi yapıldı, kötü mü ya da amaç hasıl oldu mu' meselesi ayrı bir tartışma konusudur. Özelleştirmelerin kayıp kaçaklar ya da şebeke iyileştirmeleri açısından faydaları olmuştur. Ancak kabul etmek gerekir ki, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının verimli işletilmesi veya rekabeti tüketici maliyetlerine çok da yansımamıştır, bugün görüyoruz. Neyse...

“Birçok dağıtım şirketinin patronu TÜSİAD üyesi”

Şimdi TÜSİAD'dan biri çıkıp da 'Hopp Kemal Bey, serbest piyasa' diyor mu?

Birçok dağıtım şirketinin patronu TÜSİAD üyesi… Haa, CHP Lideri çıkıp, "Faturalardaki fahiş zammı eleştirebilir, bu zammın geri çekilmesini isteyebilir, çözüm için Meclis'e kanun getirin" baskısı yapabilir. Bu demokratik bir tepkidir, muhalefetin görevidir de… Ama sivil itaatsizlik çağrısı yapmak nedir?

Belli ki, dert kaos çıkarmak… Şahsen Kılıçdaroğlu'ndan aynı tavrı benzin için de bekliyorum. Çeksin arabasını Opet'e, koydursun benzini, parayı ödemeden bassın gaza… Öyle ya… Benzin fiyatları da çok yükseldi. Bakalım benzini alan, rafine eden, vatandaşa satan Koç Holding, böyle bir eyleme ne der? .

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