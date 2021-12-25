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TIMETURK / EKONOMİ / “Bırakın çağrıyı, kendi ürettiğiniz malların fiyatını düşürün yeter”

“Bırakın çağrıyı, kendi ürettiğiniz malların fiyatını düşürün yeter”

Doler/TL kurundaki sert düşüşle birlikte gıda piyasasındaki yüksek zamlarda da düşme bekleniyor. Ekonomi yazarı Dilek Güngör, gündemdeki fahiş fiyatlara ilişkin isim ve adres vererek değerlendirmede bulundu

2 Saat Önce
2021-12-25 00:05:05
“Bırakın çağrıyı, kendi ürettiğiniz malların fiyatını düşürün yeter”

Ekonomist Dilek Güngör, Bahçıvan Gıda'nın sahibi İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve gıda üreticisi şirket ortağı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na seslendi.

Güngör'ün ‘Eski kaşarlar' başlıklı dikkat çeken yazısı:

Dövizdeki tarihi düşüşten sonra vatandaşın gözü kulağı gıda ürünlerinde indirim olup olmayacağına çevrildi. Esnaf birlikleri, bir kısım ticaret ve sanayi odaları, tüketici dernekleri 'dövizi bahane edip yapılan zamları geri alın' diye bas bas bağırıyor.

Bazılarından ise 'çıt' yok.

Bırakın kamuoyuna Türk sanayisi ve ticaretinin patronları olarak çağrıda bulunmayı, kendi ürettikleri malların fiyatını düşürseler yeter…

Kimden mi bahsediyorum?

Biri İstanbul sanayisinin başında… Diğeri Türkiye'de 1 milyon 300 bin üyeye sahip birliğin…

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İkisinin de gıda şirketi var. Biliyorsunuz, Bahçıvan Gıda İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın… Nuh'un Ankara Makarnası'nın sahibi Elif Makarnacılık da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirket

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Dün markette gezerken fark ettim. Başkanlar raflarda üyelerine resmen tur bindirmişler!

Valla niye yalan söyleyeyim. Başkanların üyelerine örnek olması gerekirken, zam şampiyonu olmalarına şaşırdım.

Bahçıvan Gıda'nın 350 gramlık eski kaşarı 88.50 TL, Tahsildaroğlu'nun aynı gramajdaki ürünü 38.75 TL… Aradaki fark iki kattan fazla…

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Nasıl olur demeyin… Valla herhalde Bahçıvan'ın inekleri Holstein cinsi… Nuh'un Ankara Makarnası'nın raf fiyatı da farklı değil… 500 gramlık makarna onlarda 6.95 TL… Üyesi olan Gaziantepli Oba Makarna'da aynı ürün 3.95 TL. Aradaki fark yine 2 kata yakın…

Herhalde Nuh'un Ankara Makarnası'nın üretimde kullandığı buğdaylar da Arjantin'den geliyor!

Haa, buğdayı ithal ediyorsa bile önceki gün fiyat düştü. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yaptığı buğday ithalatı ihalesinde bir önceki ihaleye göre fiyat ton başına 20.1 dolar ile 32.90 dolar arasında geriledi.

Yani neresinden tutsan elinde kalır… Dün baktım, 'endişeli' (!) başkanlardan biri çıkmış "Moralimiz düzeldi" açıklaması yapıyor. Diğeri "Geçmişte olduğu gibi bugün de bu zorlukları hep birlikte elbirliğiyle aşabiliriz" diyor.

Ben de onlara buradan sesleniyorum… Madem endişeniz bitti, moralleriniz yerine geldi. O zaman alalım sizi etiketlerin başına…

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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