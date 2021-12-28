Bir otomobilde kaç çip var? Çip krizi sürecek mi? Çip krizinin maliyeti nedir?

Yılbaşı tüketimi otomotivi vuracak. Otomobilin içinde 1400’e yakın çip bulunuyor. Motordan beyine, beyinden araç elektroniğine varan tüm detaylar bu çipler ile sonuca vardırılıyor.

Çip krizi nedeni ile yaklaşık 2 yıldır yaşanan sıfır araç probleminin bir süre daha hayatımızda olması öngörülüyor.2022 yılının üçüncü çeyreğinde çip krizinde bir çözüme ulaşılabileceği öngörülüyor. Fakat bu, sektöre hemen bir rahatlama getirmeyecek. Üreticiler her ne kadar kapasite artırımına gitse de, yeni fabrikalar ve yeni oyuncular ile sektöre girmeye hazırlansalar da bu hemen çözülecek bir sorun değil.

Geçmişin yaraları sarılacak mı?

Motor AŞİN CEO'su Saim Aşçı,"Salgından beri aksayan durumlar giderilmeye çalışılacak ve geçmişin yaraları sarılacaktır. Sektörde tam olarak rahatlama 2023 yılının ikinci çeyreğine kadar sarkar diye düşünüyoruz. Yılbaşı alışverişlerindeki tüketim çılgınlığı otomotive direkt etki edecek. Sonuç itibariyle kriz otomobillerde bir teknoloji diyetini de mecbur kılıyor.” dedi.

Çip krizi devam edecek mi?

Çip krizi bir süre daha devam edecek hatta bu kriz daha da büyüyebilir. Çözüm bulunsa dahi, bunun sektöre hemen yansıması mümkün değil.3 ile 6 ay arasında bir süreye ihtiyaç duyuluyor.Otomobil üretiminde kullanılan çipin ne kadar önemli ve esas bir girdi olduğu pandemi süreci ile beraber anlaşıldı. Çipsiz bir otomotiv üretimi sözkonusu değil.

Otomobilin içinde kaç çip var?

Otomobilin içinde 1400'e yakın çip bulunuyor. Motordan beyine, beyinden araç elektroniğine varan tüm detaylar bu çipler ile sonuca vardırılıyor. Birçok konfor ve birçok opsiyonu da bu çipler sağlıyor. Bazı konfor ve opsiyonlardan vazgeçilirse üretimde daha az adette çip kullanılabilir. Fakat dijitalleşmeye doğru gittiğimiz bu dönemde çipsiz bir otomobil üretimi söz konusu dahi olamaz. Start-stop, navigasyon, şerit takip sistemi, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi gibi yenilikçi donanımlara bir süre veda etmemiz gerekecek gibi görünüyor. Zira kriz otomobillerde teknoloji diyetini mecbur kıldı.

110 milyar dolarlık zarar

Salgının ilk dönemlerinde, 2020 yılının Mayıs ayında açıklanan verilere göre çip krizi sebebi ile 3 milyondan fazla üretimin karşılık bulmaması ile beraber 110 milyar dolarlık bir zarardan bahsediliyordu. Çip krizinin katlanarak büyümesi ile zararda da görülen artışa vurgu yapan Aşçı, “Yeni açıklanan veriler otomotiv sektöründe 210 milyar doları aşan bir üretim kaybından bahsediyor. Çip krizinin sadece otomobil sektörünü değil, tüketici elektroniğini de etkilediği göz önünde bulundurduğumuzda, küresel ekonomiye maliyetinin 500 milyar dolar civarında bir zarar getirdiği söz konusu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.