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Bir otomobil devi daha Türkiye'de üretime başladı

Rus otomobil devi GAZ Grubu’ndan yapılan açıklamada, Sakarya’daki üretim tesisinde GAZel NN adlı hafif ticari aracın seri üretimine başlandığı belirtildi.

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08.06.2021 08:44:53
Bir otomobil devi daha Türkiye'de üretime başladı

GAZ Grubu'ndan yapılan açıklamada, Sakarya'daki üretim tesisinde GAZel NN adlı hafif ticari aracın seri üretimine başlandığı belirtildi.

Rus otomobil devinin yaptığı açıklamaya göre GAZ Grubu, Sakarya'daki üretim tesisinde Euro 6 çevre standardına uygun GAZel NN adlı hafif ticari aracın seri üretimine başlandı.

Üretimine başlanan aracın Euro-6 standardına uygun olan Rus menşeili ilk hafif ticari araç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Türkiye'de GAZel NN modelinin üretimi, çeşitli iş alanlarına yönelik üst yapıların monte edileceği toplam 3.5 ton ağırlığında bir otomobil şasisi ile başlıyor.

Türkiye'de gelecekte ayrıca yük ve yolcu-yük taşımaya yönelik kamyonetlerin üretimine de başlanması planlanıyor. Gelecekte Euro-6 standardına uygun GAZel NN araçları, araçların çevre dostu olmasını özellikle önemseyen Rus müşteriler için de erişilebilir olacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, 170 bg gücüne sahip Cummins F2.8 Euro-6 motorunun kullanıldığı GAZel NN, GAZ Grubu'nun yüklü aracın çekiş ve dinamik özelliklerini iyileştiren, ayrıca yakıt tüketimini, gürültü ve titreşim seviyesini azaltan yeni bir ürünü olan, 300 bin kilometre ömürlü 6 vitesli şanzıman ile donatılıyor.

Türkiye'nin GAZ Grubu'nun Rusya dışındaki ilk yan kuruluşu olduğunu belirten GAZ Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel şunları söyledi:
 "GAZel NN, Türkiye'deki müşterilerimizin uzun zamandır beklediği bir ürün. Öncelikle bu otomobillerde Euro-6 sınıfına uygun yeni motorlar kullanılıyor. İkincisi de tıpkı diğer GAZ ürünleri gibi yeni model, Rus otomobillerinin efsanevi dayanıklılığı ile birleşen mükemmel işlevselliği sayesinde imkanlarımızı önemli ölçüde genişletiyor. Türkiye'deki NN platformunda çok yakında kapalı kasa kamyonetlerin dört modifikasyonunu daha üretmeye başlayacağız.”
(Sputnik)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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