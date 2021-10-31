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TIMETURK / EKONOMİ / Bir kurum daha kağıttan vazgeçiyor

Bir kurum daha kağıttan vazgeçiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), e - Devlet’te en çok kullanılan uygulamaların başında SGK hizmetlerinin yer aldığını, böylece kağıt israfının en aza indirilerek milyonlarca ağacın doğada kalmasına katkı sağlandığını bildirdi.

2 Saat Önce
2021-10-31 15:37:43
Bir kurum daha kağıttan vazgeçiyor

Kurumdan, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, SGK'nin kamudaki dijital dönüşüm sürecinde sigortalılık, emeklilik ve sağlık alanında verilen birçok hizmeti elektronik ortama aktardığı anımsatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“E-Devlet uygulamalarımız aylık 65 milyon, e-SGK uygulamalarımız 1.8 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Uygulamalarımızdan aylık 50 milyon, MEDULA sistemimizden ise 100 milyon işlem yapılıyor. Her bir işlemle, evrak, kırtasiye, posta, arşiv giderleri ve zamandan tasarruf ediyoruz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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