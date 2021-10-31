Bir kurum daha kağıttan vazgeçiyor

“E-Devlet uygulamalarımız aylık 65 milyon, e-SGK uygulamalarımız 1.8 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Uygulamalarımızdan aylık 50 milyon, MEDULA sistemimizden ise 100 milyon işlem yapılıyor. Her bir işlemle, evrak, kırtasiye, posta, arşiv giderleri ve zamandan tasarruf ediyoruz.”