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TIMETURK / EKONOMİ / Bir indirim açıklaması da BİM'den

Bir indirim açıklaması da BİM'den

BİM bazı ürünlerinde yüzde 8 ila 40 arasında indirime gidildiğini duyurdu.

2 Saat Önce
2021-12-28 17:45:45
Bir indirim açıklaması da BİM'den

Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) sitesinden yaptığı duyuruda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40'dan fazla üründe yüzde 8 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim uygulandığı belirtildi. Şirket önümüzdeki dönemde fiyat ve maliyet istikrarı ortamının oluşması sonrası diğer ürünlerde de indirimlerin yapılacağını kaydetti. Türk Telekom

"FİYATLARIN İNMESİ ZAMAN ALABİLİR" AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç geçtiğimi günlerde “Kurdaki düşüş memnuniyet verici. Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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