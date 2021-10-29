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TIMETURK / EKONOMİ / Bir günde değeri 2.5 kat arttı

Bir günde değeri 2.5 kat arttı

Köpek temalı kripto para birimlerinden biri olan Floki Inu (FLOKI) sadece bir günde değerini 2.5 kat arttırdı. FLOKI milyarder isim Elon Musk’ın köpeğinin adı. Piyasaya sürülen Floki Inu, şu anda yeni rekorlar kırarak yoluna devam ediyor.

31 Dakika Önce
2021-10-29 10:04:45
Bir günde değeri 2.5 kat arttı

Son günlerde kripto para piyasasında ilginç hareketlilik yaşanıyor.

Köpek temalı kripto para birimlerinden biri olan Floki Inu (FLOKI) sadece bir günde değerini 2.5 kat arttırdı.

Bu çıkışıyla günün en çok kazandıranları arasına adını yazdıran FLOKI inanılmaz bir yükseliş trendi içerisinde. Shiba ve Dogecoin'den sonra FLOKI de yarışa dahil olacakmış gibi görünüyor.

Floki Inu Yatırımcısı Heyecanlı!

Floki-Inu-FLOKI-28-Ekim

Tradingview verilerine göre FLOKI şu anda 0.0002000 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte tam %180 artışın görüldüğü popüler altcoin projesi birçok borsada listelenmiş bile değil. Buna rağmen Gate.io ve DeFi platformları aracılığıyla yatırımcıyla buluşmayı başarıyor.

Bildiğiniz gibi FLOKI milyarder isim Elon Musk'ın köpeğinin adı. Bu sevimli hayvana ithafen piyasaya sürülen Floki Inu şu anda yeni rekorlar kırarak yoluna devam ediyor.

Sosyal medyada dev bir topluluğa sahip olan FLOKI için ülkemizden de büyük bir ilgi var. Özellikle de küçük ölçekli yatırımcıların toplandığı FLOKI bu sayede hızla değer kazanıyor. Ancak düşük hacmi nedeniyle olası bir düşüşte büyük bir kayıp olabileceğini de unutmamak gerek.

Kaynak: haberkoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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