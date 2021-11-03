Bir gecede rekor zam: İşte Kasım 2021 sıfır otomobil fiyatları

Bir gecede rekor zam geldi ve araba fiyatları resmen uçuşa geçti. Araba markalarının en popüler modelleri en az 10 bin TL zamlanmış durumda. İşte Kasım 2021 sıfır otomobil fiyatları...

Dolar kurunun TL karşısında rekor kırması ile birlikte artık sıfır otomobil almak artık hayalin bile ötesine geçti. Ekim ayında yaşanan kur rekoru, fiyatları doğrudan etkilemiş gibi görünüyor. Araba markalarının en popüler modellerinin en az 10 bin TL zamlandığı gözüküyor.

TL karşısında son 30 günde yüzde 10 civarında değer kazanan döviz kuru, otomotiv sektörünü zam yapmaya mecbur bırakırken bazı şirketler ekim ayı ortasında fiyat güncellemesi yapmak zorunda kalmışlardı.

Webtekno'da yer alan habere göre ekim ayında dolar kurundan ötürü zam yapmayan şirketler Kasım ayı ile birlikte yayınladıkları yeni fiyat listelerinde ise bir gecede rekor zam gelmiş gözüküyor.

İşte Kasım 2021 sıfır otomobil fiyatları şöyle:

İşte Kasım 2021 sıfır otomobil fiyatları şöyle:

AUDİ - KASIM 2021 FİYAT LİSTESİ

Audi A3 Sedan 30 Turbo FSI 110 Hp Advanced S-Tronic: 528 bin 511 TL (Ekim 2021'de 495 bin 589 TL idi). Gelen zam, 32 bin 922 TL.

Audi A4 allroad 45 TFSI quattro 265 hp S-Tronic Pl: 1 milyon 045 bin 464 TL (Ekim 2021'de 980 bin 357 TL idi). Gelen zam, 65 bin 107 TL.

Audi A5 Sportback 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S-Tronic Pl: 1 milyon 018 bin 855 TL (Ekim 2021'de 955 bin 430 TL idi). Gelen zam, 63 bin 425 TL.

Audi A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Sport S-Tronic: 1 milyon 280 bin 372 TL (Ekim 2021'de 1 milyon 200 bin 575 TL idi). Gelen zam, 79 bin 797 TL.

Audi A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S-Tronic: 1 milyon 541 bin 595 TL (Ekim 2021'de 1 milyon 445 bin 425 TL idi). Gelen zam, 96 bin 170 TL.

Audi A8 L 50 TDI quattro 286 hp tiptronic: 3 milyon 314 bin 872 TL (Ekim 2021'de 3 milyon 108 bin 325 TL idi). Gelen zam, 206 bin 547 TL.

Audi Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S-Tronic Pl: 571 bin 884 TL (Ekim 2021'de 536 bin 200 TL idi). Gelen zam, 35 bin 684 TL.

Audi Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S-Tronic Pl: 722 bin 050 TL (Ekim 2021'de 677 bin 022 TL idi). Gelen zam, 45 bin 28 TL.

Audi Q5 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S-Tronic PI: 1 milyon 292 bin 320 TL (Ekim 2021'de 1 milyon 211 bin 785 TL idi). Gelen zam, 80 bin 535 TL.

Audi Q7 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic PI: 2 milyon 200 bin 197 TL (Ekim 2021'de 2 milyon 063 bin 128 TL idi). Gelen zam, 137 bin 69 TL.

Audi Q8 50 TDI quattro 286 hp tiptronic: 2 milyon 313 bin 477 TL (Ekim 2021'de 2 milyon 169 bin 234 TL idi). Gelen zam, 144 bin 243 TL.

BMW - KASIM 2021 FİYAT LİSTESİ

BMW 118i Sport Line: 561 bin 800 TL (Ekim 2021'de 519 bin 800 TL idi). Gelen zam, 42 bin TL.

BMW 116d Sport Line: 581 bin 600 TL (Ekim 2021'de 537 bin 800 TL idi). Gelen zam, 43 bin 800 TL.

BMW 218i Gran Coupe Sport Line: 596 bin 700 TL (Ekim 2021'de 551 bin 600 TL idi). Gelen zam, 45 bin 100 TL.

BMW 216d Gran Coupe Sport Line: 614 bin 700 TL (Ekim 2021'de 568 bin 300 TL idi). Gelen zam, 46 bin 400 TL.

BMW 320i Sedan Sport Line: 789 bin 700 TL (Ekim 2021'de 730 bin TL idi). Gelen zam, 59 bin 700 TL.

BMW 520i Sedan Luxury Line: 1 milyon 082 bin 400 TL (Ekim 2021'de 1 milyon 900 TL idi). Gelen zam, 81 bin 500 TL.

CİTROEN - KASIM 2021 FİYAT LİSTESİ

Citroen C4 1.2 PureTech: 266 bin 500 TL (Ekim 2021'de 249 bin TL idi). Gelen zam, 17 bin 500 TL.

Citroen C5 1.5 BlueHDi Feel Bold: 465 bin TL (Ekim 2021'de 411 bin TL idi). Gelen zam, 54 bin TL.

Citroen C3 Aircross SUV 1.2 PureTech: 266 bin 500 TL (Ekim 2021'de 248 bin TL idi). Gelen zam, 18 bin 500 TL.

Citroen C3 1.2 PureTech: 212 bin 500 TL (Ekim 2021'de 181 bin 800 TL idi). Gelen zam, 30 bin 700 TL.

Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDi: 241 bin TL (Ekim 2021'de 220 bin TL idi). Gelen zam, 21 bin TL.

DACİA - KASIM 2021 FİYAT LİSTESİ

Dacia Sandero Stepway: 218 bin TL (Ekim 2021'de 203 bin 900 TL idi). Gelen zam, 14.100 TL.

Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2: 226 bin TL (Ekim 2021'de 209 bin TL idi). Gelen zam, 17 bin TL.

Dacia Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic: 227 bin TL (Ekim 2021'de 213 bin TL idi). Gelen zam, 14 bin TL.

Dacia Lodgy Ambiance 1.5 Blue dCi: 258 bin 900 TL (Ekim 2021'de 246 bin 900 TL idi). Gelen zam, 12 bin TL.

FİAT - KASIM 2021 FİYAT LİSTESİ

Fiat Egea Sedan: 175 bin 900 TL (Ekim 2021'de 167 bin 900 TL idi). Gelen zam, 8.000 TL.

Fiat Egea Cross: 200 bin 900 TL (Ekim 2021'de 192 bin 900 TL idi). Gelen zam, 8.000 TL.

Fiat Egea Hatchback: 192 bin 900 TL (Ekim 2021'de 184 bin 900 TL idi). Gelen zam, 8.000 TL.

Fiat 500: 219 bin 900 TL (Ekim 2021'de 204 bin 900 TL idi). Gelen zam, 15 bin TL.

Fiat 500L: 260 bin 900 TL (Ekim 2021'de 245 bin 900 TL idi). Gelen zam, 15 bin TL.

Fiat 500X: 349 bin 900 TL (Ekim 2021'de 320 bin 900 TL idi). Gelen zam, 29 bin TL.

Fiat Panda: 193 bin 900 TL (Ekim 2021'de 180 bin 900 TL idi). Gelen zam, 13 bin TL.

KİA - KASIM 2021 FİYAT LİSTESİ

Kia Rio 1.2L 84 PS Manuel: 191 bin 900 TL (Ekim 2021'de 178 bin 900 TL idi). Gelen zam, 13 bin TL.

Kia Sportage 1.6L 136 PS DCT Cool Dizel Otomatik: 409 bin 900 TL (Ekim 2021'de 379 bin 900 TL idi). Gelen zam, 30 bin TL.

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT: 194 bin 900 TL (Ekim 2021'de 182 bin 900 TL idi). Gelen zam, 12 bin TL.

Kia XCeed 1.6L 136 PS DCT: 549 bin 900 TL (Ekim 2021'de 499 bin 900 TL idi). Gelen zam, 50 bin TL.

Kia Stonic 1.2L 84 PS: 221 bin 900 TL (Ekim 2021'de 203 bin 900 TL idi). Gelen zam, 18 bin TL.

Kia Niro 1.6L 141 PS DCT: 529 bin 900 TL (Ekim 2021'de 479 bin 900 TL idi). Gelen zam, 50 bin TL.

Kia Sorento 1.6L 230 PS Otomatik: 989 bin 900 TL (Ekim 2021'de 899 bin 900 TL idi). Gelen zam, 90 bin TL.

MERCEDES - KASIM 2021 FİYAT LİSTESİ

Mercedes A200 AMG+: 570 bin TL (Ekim 2021'de 553 bin 500 TL idi). Gelen zam, 16 bin 500 TL.

Mercedes B180 Progressive+: 538 bin 500 TL (Ekim 2021'de 523 bin 500 TL idi). Gelen zam, 15 bin TL.

Mercedes A200 Progressive+ (sedan): 536 bin 500 TL (Ekim 2021'de 521 bin TL idi). Gelen zam, 15 bin 500 TL.

Mercedes Yeni C200 4MATIC Edition 1 AMG: 977 bin TL (Ekim 2021'de 922 bin TL idi). Gelen zam, 55 bin TL.

Mercedes Yeni E200 d Exclusive: 1 milyon 93 bin TL (Ekim 2021'de 1 milyon 36 bin TL idi). Gelen zam, 57 bin TL.

Mercedes CLA 200 AMG+: 661 bin TL (Ekim 2021'de 642 bin TL idi). Gelen zam, 19 bin TL.

Mercedes Yeni GLA 200 Progressive: 687 bin TL (Ekim 2021'de 667 bin TL idi). Gelen zam, 20 bin TL.

Mercedes Yeni Maybach S 580 4MATIC Inspiration+: 6 milyon 332 bin TL (Ekim 20212de 6 milyon 038 bin 300 TL idi). Gelen zam, 293 bin 700 TL.

Mercedes G 400 d Magnetic: 3 milyon 543 bin 500 TL (Ekim 2021'de 3 milyon 379 bin TL idi). Gelen zam, 164 bin 500 TL.

OPEL - KASIM 2021 FİYAT LİSTESİ

Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential Manuel: 209 bin 900 TL (Ekim 2021'de 199 bin 900 TL idi). Gelen zam, 10 bin TL.

Opel İnsignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Edition Otomatik: 504 bin 900 TL (Ekim 2021'de 490 bin 900 TL idi). Gelen zam, 14 bin TL.

Opel Astra 1.5 122 HP Edition: 364 bin 900 TL (Ekim 2021'de 359 bin 900 TL idi). Gelen zam, 5 bin TL.

Opel Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential Manuel: 263 bin 700 TL (Ekim 2021'de 253 bin 700 TL idi). Gelen zam, 10 bin TL.

Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 Elegance Benzin Otomatik: 399 bin 900 TL (Ekim 2021'de 384 bin 900 TL idi). Gelen zam, 15 bin TL.

Opel Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Edition: 441 bin 900 TL (Ekim 2021'de 420 bin 900 TL idi). Gelen zam, 21 bin TL.

PEUGEUOT - KASIM 2021 FİYAT LİSTESİ

Peugeuot 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5: 235 bin TL (Ekim 2021'de 208 bin TL idi). Gelen zam, 27 bin TL.

Peugeuot 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Benzin Otomatik: 343 bin TL (Ekim 2021'de 325 bin TL idi). Gelen zam, 18 bin TL.

Peugeuot 508 Prime 1.6 PureTech 180 EAT8 Benzin Otomatik: 498 bin TL (Ekim 2021'de 470 bin TL idi). Gelen zam, 28 bin TL.

Peugeuot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT: 343 bin TL (Ekim 2021'de 322 bin TL idi). Gelen zam, 21 bin TL.

Peugeuot 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 490 bin TL (Ekim 2021'de 468 bin TL idi). Gelen zam, 22 bin TL.

Peugeuot 5008 GT SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8: 646 bin TL (Ekim 2021'de 591 bin TL idi). Gelen zam, 55 bin TL.

RENAULT - KASIM 2021 FİYAT LİSTESİ

Renault Clio Joy 1.0 Sce 65 bg: 190 bin TL (Ekim 2021'de 178 bin TL idi). Gelen zam, 12 bin TL.

Renault Megane Joy 1.3 TCe 140 bg: 249 bin 900 TL (Ekim 2021'de 237 bin TL idi). Gelen zam, 12 bin 900 TL.

Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg: 194 bin 900 TL (Ekim 2021'de 184 bin TL idi). Gelen zam, 10 bin 900 TL.

Renault Zoe Zen 80 kW Z.E. 50: 401 bin 900 TL (Ekim 2021'de 370 bin 900 TL idi). Gelen zam, 31 bin TL.

Renault Captur Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 381 bin TL (Ekim 2021'de 340 bin 900 TL idi). Gelen zam, 40 bin 100 TL.

Renault Kadjar Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg: 459 bin TL (Ekim 2021'de 440 bin 900 TL idi). Gelen zam, 18 bin 100 TL.

Renault Talisman Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 637 bin TL (Ekim 2021'de 615 bin 900 TL idi). Gelen zam, 21 bin 100 TL.

Renault Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 587 bin TL (Ekim 2021'de 563 bin TL idi). Gelen zam, 24 bin TL.

SEAT - KASIM 2021 FİYAT LİSTESİ

Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style: 215 bin TL (Ekim 2021'de 195 bin TL idi). Gelen zam, 20 bin TL.

Seat Leon 1.0 TSI 110 HP Style Benzin Manuel: 333 bin TL (Ekim 2021'de 255 bin TL idi). Gelen zam, 78 bin TL.

Seat Arona 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Benzin Otomatik: 333 bin TL (Ekim 2021'de 255 bin TL idi). Gelen zam, 78 bin TL.

Seat Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience: 459 bin TL (Ekim 2021'de 409 bin TL idi). Gelen zam, 50 bin TL.

Seat Tarraco 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xcellence: 575 bin TL (Ekim 2021'de 530 bin TL idi). Gelen zam, 45 bin TL.

TOYOTA - KASIM 2021 FİYAT LİSTESİ

Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel (Sedan): 231 bin 200 TL (Ekim 2021'de 220 bin 200 TL idi). Gelen zam, 11 bin TL.

Toyota Corolla 1.2 Turbo Dream Multidrive S (Hatchback): 330 bin 100 TL (Ekim 2021'de 259 bin 650 TL idi). Gelen zam, 70 bin 450 TL.

Toyota Corolla Hybrid Dream e-CVT (Sedan): 472 bin 800 TL (Ekim 2021'de 450 bin 200 TL idi). Gelen zam, 22 bin 600 TL. (ÖTV teşviki uygulandığında 303 bin TL.)

Toyota Corolla Hybrid Dream e-CVT (Hatchback): 492 bin 900 TL (Ekim 2021'de 469 bin 400 TL idi). Gelen zam, 23 bin 500 TL. (ÖTV teşviki uygulandığında 378 bin 500 TL.)

Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin: 212 bin TL (Ekim 2021'de 185 bin TL idi). Gelen zam, 27 bin TL.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dream e-CVT: 375 bin 950 TL (Ekim 2021'de 341 bin 750 TL idi). Gelen zam, 34 bin 200 TL.

Toyota C-HR Hybrid 4x2 Flame e-CVT: 524 bin 800 TL (Ekim 2021'de 519 bin 600 TL idi). Gelen zam, 5 bin 200 TL. (ÖTV teşviki uygulandığında 378 bin 550 TL.)

Toyota RAV 4 Hybrid 4x4 Flame e-CVT: 949 bin 100 TL (Ekim 2021'de 870 bin 650 TL idi). Gelen zam, 78 bin 450 TL. (ÖTV teşviki uygulandığında 742 bin 600 TL.)

Toyota Camry 2.5 Hybrid Passion e-CVT: 1 milyon 77 bin 900 TL (Ekim 2021'de 998 bin TL idi). Gelen zam, 79 bin 900 TL.

Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 204PS: 2 milyon 275 bin 600 TL (Ekim 2021'de 2 milyon 242 bin TL idi). Gelen zam, 33 bin 600 TL.

Toyota Hilux 2.4 D-4D 4x2 Adventure: 363 bin 400 TL (Ekim 2021'de 341 bin 850 TL idi). Gelen zam, 21 bin 550 TL.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.