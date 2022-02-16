Elektrik fiyatlarına gelen fahiş zamlardan sonra tüketiciler, zamlı faturaları daha aşağıya çekebilmenin yollarını arıyor. Power Enerji ise, “Bir evin aylık elektrik ihtiyacı nedir? Kaç Kwh?” sorularını cevaplandırarak, tüketicilere bazı tavsiyelerde bulundu.

Son günlerde Google'da en çok aratılan kelimelerin başında ‘elektrik” oldu. Güneş paneli ve rüzgar türbini ile elektrik üretimi işlerini yapan Power Enerji, kamuoyunda son günlerde en çok tartışılan elektrik faturalarına gelen fahiş zamların makul bir seviyeye çekilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili tüketicilere bazı tavsiyelerde bulundu.

“Bir evin aylık elektrik ihtiyacı ve tüketimi nedir? Ortlama bir eve aylık kaç lire elektrik faturası gelir? sorularına cevap veren Power Enerji, “Öncelikle bir evin elektrik faturası, o ev de kullanılan elektrikli aletlerin enerji tüketim değerleri ve bu aletlerin kullanma sıklığı ile ilgilidir” hatırlatmasında bulundu.

Bir evin aylık elektrik ihtiyacı ortalama /elektrik tüketimi 238 kWh civarında olduğunu belirten Power Enerji şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ortalama bir evin aylık elektrik ihtiyacının ise aylık 180 TL – 240 TL arasında. Ortalama 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası maliyetini belirleyen unsurlar ise; televizyon, buz dolabı (24 saat), çamaşır makinesi (haftada 3 kere), bulaşık makinesi (haftada 3 kere), bilgisayar ve aydınlatma lambaları kullanılması durumunda elektrik faturası bu civarda olmaktadır.”

Elektrikli Aletler Kaç Watt Harcar?

Hangi Ev Aleti Ne Kadar Elektrik Tüketir?

Elektrikli aletlerin kaç whatt harcadığı ve hangi ev aletinin ne kadar elektrik tükettiği sorusuna ise Power Enerji şöyle cevaplandırdı:

“Bir cihazın tükettiği elektrik miktarını kilowatt saat yani kWh cinsinden hesaplamak oldukça kolay! Tüketim verilerini örnek hesaplamalarla anlattığımız yazımız elektrikli aletlerin enerji tüketimini anlamanızı kolaylaştıracak.”

Kaynak: powerenerji.com

Elektrikli Aletlerin Kaç Watt

Harcadığını Hesaplama Formülü

Bir cihazın tükettiği elektrik miktarını kilowatt saat, yani kWh cinsinden hesaplamak oldukça kolay! Elektrik tüketimini hesaplamak için aşağıdaki üç faktörü göz önünde bulundurmamız yeterli olacaktır.

Altı çizilmesi gereken nokta şudur. Yapılacak hesaplama yaklaşık bir değer sunuyor. Her ne kadar cihazların etiketlerinde azami watt çalışma aralıkları yazsa da, daha az tüketim yapabileceği de gözden kaçırılmamalıdır.

Cihazın azami watt tüketimini, üzerindeki etiketlere bakarak tespit edilebilir.

Güneş Enerjisi Elektrik Üretiminin “Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği” ile Aylık Mahsuplaşma uygulaması Resmi Gazetede yayınlanarak resmiyete kavuştuğunu açıklayan Power Enerji, "Artık evlerde, iş yerlerinde, bina çatılarında Güneş Paneli ile Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi yapılabilecek üretim fazlası elektrik elektrik dağıtım kurumuna satılabilecek. Üstelik enerji satışı Ticari bir işlem olmasına rağmen şahıslar için KDV ve Gelir vergisinden istisna edilmiştir” dedi.

“Çatınızda Güneş Paneli ile Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi yaparak elektrik ihtiyacını karşılamak istiyorsunuz. Peki Bunun için nereden başlayacaksınız?” sorusuna ise Power Enerji şöyle cevaplandırdı:

“İlk işlem bulunduğunuz il deki Elektrik Dağıtım Firması ile (Uedaş, Aydem, Limak, Uludağ Elektrik vs) Çatı Üstü Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi için İzin / Çağrı Mektubu almanız gerekmektedir. Diğer yasal izinler, Projelendirme, Mühendislik Hizmetleri; Sözleşme Yapılması koşulu ile Firmaca yerine getirilmektedir.

Çağrı Mektubunuz onaylanması durumunda Çatınızda Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sistemleri kurulumu yapılabilmektedir. Türkiye'nin coğrafi şartları ve enerji maliyetleri düşünüldüğünde Aylık Elektrik Faturası 240 TL ye kadar gelen yerler (ev, yazlık, iş yeri, apartman ortak kullanım vs) için aşağıda dökümleri yapılan sistem kurulumu yapılması gerekmektedir.

Çatı üstü güneş enerjisi elektrik üretim sistemleri 25 yıllık ekonomik ömre sahip olup Türkiye'nin güneşlenme potansiyeli ve enerji maliyetleri dikkate alındığında sistem maliyetini ortalama 7.5 Yılda çıkarmaktadır. Dolayısı ile yatırım maliyetinin amorti süresi 7.5 Yıl dır.

3 KW çatı üzeri enerji santrali, aylık elektrik faturası 0-240 TL arası gelen evler için uygundur.

Şebekenin mevcut olduğu yerlerde, Şebeke ile senkronize çalışan uygulamalardır. Şebeke ile senkronize çalışması sayesinde güneşten üretilen enerji eğer tüketim yerinde kullanım varsa burada kullanılıyor.

Eğer kullanım yoksa veya üretilen enerji kullanılan enerjiden fazlaysa, üretilen enerjinin bu kısmı devletin alım garantisi ile şebekeye veriliyor. Burada kullanılan çift yönlü sayaç veya devletin ön gördüğü sayaçlar sayesinde şebekeden ne kadar tüketildiği ve şebekeye ne kadar verildiği gibi tüm veriler kaydediliyor.

Bu sayede üretilen enerjinin 1Wp'inin bile boşa gitmemesi sağlanmış oluyor. Elektrik aboneliği olan herkes bu sistemleri kullanıp tasarruf edebilir.

On-Grid ( Şebeke Bağlantılı Sistemler ) çatınızda güneş enerjisinden elektrik üretebilirsiniz. İhtiyacınızı kullanabilir, ihtiyaç fazlasını devlete satabilirsiniz." .