Bir DOQU'nuşla yenilenir her şey

Ev tekstili sektörünün kalite ve şıklığı ile tanınan markası Doqu Home «Bir Doqu'nuşla Yenilenir Her Şey» adını verdiği konsepti ve 2022 yılına damga vuracak yeni koleksiyonlarıyla uluslararası bayiler buluşmasını gerçekleştirdi.