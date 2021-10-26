Bir depo benzin en az 450 liraya doluyor

Benzine 44 kuruşluk zammın ardından yeni bir zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzine gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 28 kuruş zam yapıldı. Son zamla birlikte benzine 48 saat içinde yapılan zam oranı yüzde 9.7 oldu. Bu durumda bir depo benzin en az 450 liraya dolacak.

Öte yandan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş Dolar / TL kurunun petrol fiyatlarına olan etkisinin olumsuz yansımalarına dikkat çekerek, kur artışı devam ettikçe zamlarda bir miktar daha yukarı yönlü seyir göründüğünü söyledi.

Aktaş son birkaç aydan beri yapılan zamlar için şunları söyledi: “Benzinde eşel mobilin limitinin doldurulmasından sonra yaklaşık 58 kuruşluk bir zam söz konusu olmuş oldu. LPG'de toplamda 1 lira 25 kuruşluk zam söz konusu, motorinde de 87 kuruşluk bir zam söz konusu oldu. Yıl sonuna kadar maalesef ki ürün fiyatlarının artışı devam ederse, yurt içinde döviz kurunda herhangi bir gerileme olmazsa bir miktar daha yukarı seyir görünüyor."

Aktaş, geçtiğimiz günlerde yapılan 58 kuruşluk zammı hatırlatarak, “Eşel mobil olmasa, bu zamlardan sonra benzinin litresi 11 liralarda olacaktı” diyen Aktaş, “Benzinde 2 lira 53 kuruş olarak devletin feragati söz konusu. Eğer bu feragat olmasaydı şu an 11,5'lar da olurdu" dedi.

Bakan yardımcısı ne demişti?

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, akaryakıtta yıl sonunda feragat edilen ÖTV tutarının 58,5 milyar TL'ye ulaşmasının tahmin edildiğini açıklamıştı. Nebati, akaryakıtta 2021 yılı 15 Eylül'e kadar Bakanlığın 37,4 milyar TL gelirden feragat ettiğini, bu feragatin yıl sonunda 58,5 milyar TL'ye ulaşması tahmin edildiğini söylemişti.

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