DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Emine Bulut cinayetinde savcı ''iyi hal'' ve ''tahrik'' indirimi istemiş
Bilgen yeni parti kurma hazırlığında: 'Seçimlere yetişebilir'
Bir ayda 884 yatırım teşvik belgesi verildi
Amerika’da tuhaf olaylarla hafızalara kazınan 8 gizemli yer
Xiaomi'nin robot köpeği CyberDog satışa çıktı: İşte fiyatı!
Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!
Uzayda 'gizemli ev' bulundu!
Sayıştay'dan taksicilere kötü haber
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Jilet gibi yoldan gitmek hoşuna gitti değil mi?
ABD’nin ‘İkinci İsrail’ projesi
Bozkurt'taki selde kaybolmuştu: Cesedi 114 gün sonra bulundu
Bitcoin fiyatındaki 'aşırı düşüş' neden kaynaklandı?
Necmettin Batırel’den dolar formülü: 50 milyar dolarlık bir fon bütün hesapları bozar
Bilim insanları, zamanın Dünya’dan çok farklı ilerlediği bir gezegen keşfetti
Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu'nun TÜİK baskını 'siyasi aklın cinneti'dir

TIMETURK / EKONOMİ / Bir ayda 884 yatırım teşvik belgesi verildi

Bir ayda 884 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ekimde 884 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

26 Dakika Önce
2021-12-05 10:08:36
Bir ayda 884 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, ekim ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ekimde 884 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 19 milyar 430 milyon 786 bin 983 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 397 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

51 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan sabit yatırım tutarı 544 milyon 548 bin 507 lira olan ve 2 bin 486 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 51 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 229 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 188 milyon 434 bin 632 lira, istihdam edilenlerin sayısı 11 bin 231 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş