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TIMETURK / EKONOMİ / Bir Asya ülkesi Bitcoin üretiminde dünyada ikinci oldu

Bir Asya ülkesi Bitcoin üretiminde dünyada ikinci oldu

Cambridge Üniversitesi uzmanlarının yayımladıkları rapora göre Kazakistan, ABD'den sonra en çok bitcoin üreten ikinci ülke oldu. Rusya ise yüzde 11,2 ile üçüncü oldu.

2 Saat Önce
2021-10-20 15:31:16
Bir Asya ülkesi Bitcoin üretiminde dünyada ikinci oldu

Kazakistan'da Bitcoin üretim sektörü gelişiyor. Cambridge Üniversitesi uzmanlarının yayımladıkları rapora göre, Kazakistan Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sıraya yükseldi.

Cambridge Üniversitesi uzmanlarının yayımladıkları rapora göre Kazakistan, ABD'den sonra en çok bitcoin üreten ikinci ülke oldu.

Verilere göre, Kazakistan'ın Bitcoin madenciliğindeki payı, yılbaşından bu yana yüzde 6,4'ten yüzde 18,1'e yükseldi.

Kazakistan'da kripto para piyasasının gelişmesinin nedeni Çin'in bu alanda çok sıkı kurallar koyması olarak görülüyor. Ayrıca ülkedeki ucuz elektrik ve düşük vergiler de kripto para gelişimine katkı sağlıyor.

Rusya 3'üncü

Bitcoin üretiminde ABD yüzde 35,4 payla birinci, Rusya ise yüzde 11,2 ile üçüncü oldu.

Bitcoin madencilikteki payı yüzde 3'ü aşan ülkeler listesinde Kanada, İrlanda, Malezya, Almanya ve İran yer alıyor.

Hedef, yatırım miktarını 1,5 milyar dolara yükseltmek

Araştırma sonuçlarına göre, Bitcoin madenciliğin ortalama yüzde 39'u yenilenebilir enerji kaynakları, kömür ve gazla yapılıyor.

Kazakistan Dijital Geliştirme, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanlığı, 2025 yılına kadar Bitcoin üretimine yapılacak yatırım miktarını yaklaşık 1,5 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor.

Ülkede Bitcoin madenciliği sektöründe 20'den fazla şirket faaliyet gösteriyor.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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