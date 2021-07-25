BioNTech’ten dikkat çeken adım

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in Almanya’da kurduğu BioNTech uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bir adım attı. Şirket ünlü biyoteknoloji şirketi Gilead Sciences bünyesindeki Kite Pharma’nın ABD’deki AR&GE merkezi ve üretim tesislerini satın aldı.

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Almanya'da kurduğu BioNTech uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bir adım attı.

Şirket ünlü biyoteknoloji şirketi Gilead Sciences bünyesindeki Kite Pharma'nın ABD'deki AR&GE merkezi ve üretim tesislerini satın aldı. Bu anlaşmada ne kadar para harcanacağına dair bir açıklama yapılmazken, satışın bu ayın sonunda resmen tamamlanması bekleniyor.

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, “Kite fabrikasında ABD'deki üçüncü doz aşının klinik deneyleri yapılacaktır” denildi. Coronavirüs aşısını mRNA teknolojisiyle geliştiren BioNTech, farklı hastalıklara ve virüslere karşı da çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu. Şirket CEO'su Uğur Şahin bir açıklama yaptı.

ŞAHİN: TEMELİ KANSERLE MÜCADELE OLACAK

Covid-19 aşısı ile şirketin adını duyurmasına rağmen Şahin, “BioNTech'in işlerinin temeli kanserle mücadele olacaktır. Kite'ı satın almamız bu klinik çabaları ABD'de yapmamıza ve hücre terapisi alanında ön sıralarda yer almamıza büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Şahin ayrıca, “Kite'ın tesisleri ve sistemleri aracılığıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçen yıl bünyemize kattığımız Neon Therapeutics ile güçlendiğimiz çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır” dedi.

BioNTech tarafından yapılan açıklamada Gaithersburg'taki tesislerde çalışan Kite mensuplarına BioNTech'te iş teklif edileceği ve kimsenin işten çıkarılmayacağı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.