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TIMETURK / EKONOMİ / BioNTech, aşı gelir tahminini yükseltti

BioNTech, aşı gelir tahminini yükseltti

BioNTech, Kovid aşısı gelir tahminini 15,9 milyar euroya yükseltti. BioNTech daha önce 2021 yılı için Kovid-19 aşısı gelir tahminini 12,4 milyar euro olarak açıklamıştı.

2 Saat Önce
2021-08-09 14:50:55
BioNTech, aşı gelir tahminini yükseltti

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BioNTech SE bu yıl için Kovid-19 aşısı gelir tahminini 15,9 milyar euroya (18,7 milyar dolar) yükseltirken mRNA teknolojisini kanser hastalıkları için test etme planlarında ilerleyeceğini duyurdu.

BioNTech, Kovid-19 aşısındaki ortağı Pfizer Inc. ile birlikte bu yıl için yaklaşık 2,2 milyar doz ve 2022 için 1 milyar doz aşı teslimat için sözleşme imzaladığını açıkladı. BioNTech daha önce 2021 yılı için Kovid-19 aşısı gelir tahminini 12,4 milyar euro olarak açıklamıştı.

Kovid-19 aşısı satış rekoruna ilerliyor

Kovid aşısı, tüm zamanların en çok satan ilaçları arasına girme yolunda ilerliyor. Pfizer da geçen ay bu yıl 33,5 milyar dolarlık satış rakamına ulaşabileceğini açıklamıştı.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin “Kovid-19 aşısı tedariğimizi 100'den fazla ülke ve bölgeye genişlettik. Diğer taraftan kanser tedavisinde klinik deneylere başlamamız sonrası önümüzdeki yıllarda daha fazla ürün tanıtma şansımız olacak” açıklamasını yaptı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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