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TIMETURK / EKONOMİ / BioNTech 2,8 milyar avro kâr açıkladı

BioNTech 2,8 milyar avro kâr açıkladı

Kovid-19 aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ikinci çeyrekteki net karı, artan aşı satışlarıyla birlikte 2 milyar 787,2 milyon avro olarak gerçekleşti.

6 Saat Önce
2021-08-09 18:15:49
BioNTech 2,8 milyar avro kâr açıkladı

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BioNTech, 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, şirketin nisan-haziran dönemindeki net karı, net gelirlerindeki yükselişle 2 milyar 787,2 milyon avroya ulaştı.

BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 88,3 milyon avro zarar açıklamıştı.

Şirketin yılın ilk yarısındaki karı da 3 milyar 915,3 milyon avroya ulaştı. Şirket, 2020 yılının ilk yarısında 141,7 milyon avro zarar açıklamıştı.

Bion Tech'in, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 41,7 milyon avro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in ikinci çeyreğinde 5 milyar 308,5 milyon avroya çıktı. BionTech'in geçen yılın ilk yarısında 69,4 milyon avro olan toplam gelirleri de bu yılın ilk yarısında 7 milyar 356,9 milyon avroya ulaştı.

Bu yıl yapılan toplam 2,2 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 15,9 milyar avroluk gelir öngörüldü.

Şirketin ikinci çeyrekte hisse başına karı da 11,42 avroya denk geldi.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 100'ün üzerinde ülkeye 1 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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Dimitri Aşıcı

Sıradaki SITMA PANDEMİSİ de hele bir başlasın karımız 100 milyara bile ulaşabilir...

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