DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

YKS sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Tunus emniyet güçlerinden Meclis binası önünde toplananlara müdahale
Dışişleri'nden 'Tunus' açıklaması
Futbol kulüplerinin kasasındaki açık büyüyor
Gemi inşa sektöründen ihracat hamlesi
Sisi’ye özendi, protestocuları ölümle tehdit etti
Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Şu anki verilere göre sonbahar zor geçecek
Çin: ABD bizi şeytanlaştırıyor
Orakoğlu: Ruşen Çakır’a verilen ödül Saadet’in Milli Görüş çizgisinden uzaklaşmasıdır
Çin’de özel ders vermek yasaklandı
Sakarya otomotiv ihracatında 'gaza bastı'
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Tunus' çağrısı
'Mavi Vatan'ın muhafızı TCG Bayraktar'ın içi görüntülendi
Çin’de özel ders vermek yasaklandı
Genç antrenör evinde ölü bulundu

TIMETURK / EKONOMİ / Binance US halka açılabilir

Binance US halka açılabilir

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, Binance US'in halka açılabileceğini söyledi.

3 Saat Önce
2021-07-26 09:21:34
Binance US halka açılabilir

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Tayland'da Siam Commercial Bank'ın girişim sermayesi bölümü SCB 10X tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Zhao, "ABD'deki ortağımız potansiyel halka arzı değerlendiriyor. Ancak halka açılma henüz kesin değil." diye konuştu.

Zhao, Binance'ın kendisinin halka açılmasının planlanmadığını ancak gelecekte planların değişebileceğini de söyledi.

Kaynak: Borsamatik

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş