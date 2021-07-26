Binance US halka açılabilir

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, Binance US'in halka açılabileceğini söyledi.

Tayland'da Siam Commercial Bank'ın girişim sermayesi bölümü SCB 10X tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Zhao, "ABD'deki ortağımız potansiyel halka arzı değerlendiriyor. Ancak halka açılma henüz kesin değil." diye konuştu.

Zhao, Binance'ın kendisinin halka açılmasının planlanmadığını ancak gelecekte planların değişebileceğini de söyledi.

Kaynak: Borsamatik

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.