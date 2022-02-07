Binance'den kripto para yatırımcılarına uyarı: Sakın tıklamayın!

Binance Türkiye, yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı kripto para yatırımcılarını uyardı

Binance Türkiye, kripto para yatırımcılarını yeni bir dolandırıcılık yöntemi konusunda uyardı. Söz konusu Phishing (Oltalama) yöntemi SMS üzerinden gerçekleşiyor. SMS'le gelen link tıklanırsa kişilerin kimlik bilgilerini toplamak için bir kimlik avı sitesine yönlendiriyor.

Binance Türkiye'nin twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Aşağıdaki görseldeki dolandırıcılar, "çekim iptali" için SMS'le paylaştıkları bir linkten giriş bilgilerinizi topluyorlar. HİÇBİR SMS linkine tıklamayın! Binance size SMS ile bağlantı göndermez."

.