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TIMETURK / EKONOMİ / Binance’den Endonezya adımı! Kripto para platformu kuruyor

Binance’den Endonezya adımı! Kripto para platformu kuruyor

Binance Holdings bir kripto para işlem platformu kurmaya hazırlanıyor.

22 Dakika Önce
2021-12-10 13:43:43
Binance’den Endonezya adımı! Kripto para platformu kuruyor

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, dünyanın en büyük kripto para platformu Binance'nin, milyarder kardeşler Budi ve Michael Hartono'nun kontrolündeki PT Bank Central Asia (BCA) ve PT Telkom Indonesia ile ortaklık kurmak için görüşmeler yaptığını kaydettiler.

Binance, BCA ve ülkenin en büyük telekom operatörü arasındaki ortaklık, dünyanın dördüncü en kalabalık nüfusuna sahip ve nüfusun önemli kısmının banka kredilerine ve diğer resmi finansman araçlarına çok fazla ulaşma imkanı olmayan bir ülke olan Endonezya'da kripto paraların daha geniş tabanlı bir kabulünü destekleyecek.

Banka dışında, Hartono ailesi aynı zamanda büyük bir sigara üretim şirketine, bir telekom hizmetleri şirketine ve aynı zamanda e-ticaret girişimlerine de sahip.

Bu anlaşma Binance'ye hızla gelişen Endonezya ekonomisinde daha geniş bir yer sağlayacak ve aynı zamanda ülkenin en güçlü iş insanlarına dijital para işine girme imkanı tanıyacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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