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Binance CEO’su duyurdu! Bitcoin çekim işlemleri durduruldu

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Bitcoin çekim işlemlerini durdurduğunu paylaştı.

56 Dakika Önce
2022-06-13 15:33:39
Binance CEO’su duyurdu! Bitcoin çekim işlemleri durduruldu

Binance CEO'su CZ tarafından yapılan açıklamaya göre, Binance'den yaklaşık 30 dakika boyunca Bitcoin para çekme işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Fonların güvende olduğunu belirten Binance CEO'su, bu sıkıntının sadece Bitcoin ağında gerçekleştiğini diğer ağlarla çekim işlemlerinin hala gerçekleştirilebildiğini ve muhtemelen planlanan 30 dakikadan daha fazla süreceğini söyledi.

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