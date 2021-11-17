Binance, 2 yeni altcoin çiftini listeliyor
Son dönemin yükselen trendlerinden kripto para gündemine yeni bir haber düştü. Dev Bitcoin ve kripto para borsası Binance, 2 yeni altcoin çiftini liste...
2021-11-17 19:13:24
Önc, Bitcoin ve kripto para borsası Binance, 2 yeni altcoin çiftini listeliyor. Borsa konuya yönelik şu açıklamada bulundu:
Dev Bitcoin ve kripto para borsası Binance, 2 yeni altcoin çiftini listeliyor. Borsa platformuna POWR/BUSD ve POWR/USDT'yi ekleyeceğini duyurdu.
Kaynak: Kriptokoin.com
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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