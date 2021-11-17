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TIMETURK / EKONOMİ / Binance, 2 yeni altcoin çiftini listeliyor

Binance, 2 yeni altcoin çiftini listeliyor

Son dönemin yükselen trendlerinden kripto para gündemine yeni bir haber düştü. Dev Bitcoin ve kripto para borsası Binance, 2 yeni altcoin çiftini liste...

51 Dakika Önce
2021-11-17 19:13:24
Binance, 2 yeni altcoin çiftini listeliyor

Önc, Bitcoin ve kripto para borsası Binance, 2 yeni altcoin çiftini listeliyor. Borsa konuya yönelik şu açıklamada bulundu:

Dev Bitcoin ve kripto para borsası Binance, 2 yeni altcoin çiftini listeliyor. Borsa platformuna POWR/BUSD ve POWR/USDT'yi ekleyeceğini duyurdu.

Kaynak: Kriptokoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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