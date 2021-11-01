Binalar sorunlu tedbir zorunlu

DASK’ın tek bir hasarda ödeme gücü, kendi kaynakları ve reasürans korumasıyla birlikte 40 milyar TL’ye ulaştı. Poliçe sayısı 10 milyon adedin üzerine çıktı.

Deprem kuşağında bulunan Türkiye depreme hazırlık için adımlar atmaya devam ediyor. Depremin önlenebilirliğinden ziyade deprem esnası ve sonrasında alınacak güvenlik önlemleri konusunda da gerek özel gerekse kamu kurum ve kuruluşları da gayret içerisinde. Depremde en önemli görev ağırlığı ise devlette.

Devlet de kamu gücü ile deprem konusunda kurumsal adımlar atarken Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) bu alanda önemli düzenleyici kurumların başını çekiyor.

Zorunlu Deprem Sigortası'nın temeli

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve çok büyük can ve mal kaybına neden olan Marmara Depremi'nden sonra kamu otoritesince deprem zararlarının en aza indirilmesi amacıyla birçok tedbir alınmıştır. Bu tedbirlerin en önemlilerinden biri de Zorunlu Deprem Sigortası'na (ZDS) ilişkin düzenlemedir. 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan ve 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren konutlar için ZDS teminatı sunan DASK, 18 Ağustos 2012'de yürürlüğe giren 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile birlikte daha sağlam yasal bir çerçeveye kavuşmuştur.

Kurumsal takip ve faaliyet

DASK'ın kurumsal 2020 yılı faaliyet raporundaki bilgiye göre; Yapısı ve işleyişiyle kamu ve özel sektör iş birliğinin en iyi örneklerinden birini oluşturan DASK, uluslararası kuruluşlar tarafından da yakından

takip edilmektedir. 2020 yılsonu itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren tüm elementer sigorta şirketleri ve bu şirketlerin Türkiye çapındaki 17 bin acentesi DASK'ın ülke genelinde kolay ulaşılabilir olmasını sağlıyor.DASK'ın teknik ve operasyonel işlerinin yürütülmesi için 08.08.2020 tarihi itibarıyla Türk Reasürans A.Ş. teknik işletici olarak sorumlu...

DASK'ın kilometre taşları

2010: DASK 27 Eylül 2000 tarihli 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruldu.

İlk Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi 27 Eylül 2000 tarihinde üretildi.

2011: 19 Mayıs 2011 tarihinde 5,9 büyüklüğündeki Kütahya depreminin ardından 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde yaşanan 7.2 ve 5.6 büyüklüklerindeki Van depremlerinin de içinde

bulunduğu 31 deprem gerçekleşti. 2011 yılı Türkiye genelinde sigortalılık oranında %12,5 artış oldu.

Yenileme hatırlatma aramaları yapılmaya başlandı.

2012: DASK, 18 Ağustos 2012'de yürürlüğe giren 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile birlikte daha sağlam yasal bir çerçeveye kavuştu. Elektrik ve Su idarelerinde abonelik işlemleri esnasında Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) kontrol edilmeye başlandı.

2013: DASK, 1 Mart 2013 tarihinden itibaren düzenlenen tüm ZDS poliçelerinde Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile tam uyumlu halde Adres Kodu uygulamasını başlattı. Böylelikle ülke genelinde “Adres Kodu” algısının

yerleşmesinde öncü oldu.

2014: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen tüm ülke için ortofoto üretim projesine önemli destek

sağlandı. DASK merkezi raporlama altyapısı oluşturuldu.

2015: Afet Yönetim Projesi SBM devri. ARYS Harita tabanlı afet destek yapısı oluşturuldu. DASK dünyada ilk kez ekspertiz sürecini online olarak ipad /tablet bilgisayar üzerinden yapabileceği bir mobil uygulama oluşturdu.

2016: DASK Web Portal ile artık web sitesi üzerinden anlık hasar dosyası açılarak, hasar dosyalarının takip

edileceği şeffaf bir yapı oluşturuldu.

2017: DASK'ın tek bir hasarda ödeme gücü, kendi kaynakları ve reasürans korumasıyla birlikte 17 milyar TL'ye ulaştı.

2018:Afet Çağrı Merkezi devreye alındı. Alo DASK 125 Çağrı Merkezi üzerinden IVR (interactive voice response) aracılığı ile poliçe sorgulaması ve hasar dosya sorgulamasına başlandı

2019: DASK'ın tek bir hasarda ödeme gücü, kendi kaynakları ve reasürans korumasıyla birlikte 22

milyar TL'ye ulaştı.

2020: 01.01.2020 tarihi itibarıyla Resmî Gazetede yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatları ile birlikte Yeni Türkiye Sismik Tehlike Haritası verilerine göre risk bazlı yeni fiyatlama

metodolojisine geçildi. Bu bilgiler ile konutun kat sayısı, inşa yılı ve yapı tarzı parametreleri güncellendi.

DASK'ın tek bir hasarda ödeme gücü, kendi kaynakları ve reasürans korumasıyla birlikte 40 milyar TL'ye ulaştı. Poliçe sayısı 10 milyon adedin üzerine çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.