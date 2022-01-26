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Bin 500 akaryakıt istasyonu kapanabilir

Geçtiğimiz yılın son iki ayında Türkiye'de 800 akaryakıt bayisi kapanırken, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan konuya ilişkin son durum açıklaması yapıldı

51 Dakika Önce
2022-01-26 20:26:49
Bin 500 akaryakıt istasyonu kapanabilir

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, düşük kâr marjı sorununa çözüm beklediklerini kaydederek, ay sonuna kadar bin 500 akaryakıt istasyonunun kapanabileceğine dikkat çekti.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, Nevşehir'de yaptığı açıklamada kasım ve aralık aylarında, dövizde yaşanan dalgalanmalar ve kâr paylarının düşük düzeyde kalması nedeniyle 800 bayinin kapandığını, olumsuzluğun sürmesi halinde bu ay sonuna kadar bin 500'e yakın istasyonun kapanabileceğini söyledi.

Ertaş, PÜİS olarak, sektörde yaşanan sorunların çözümü için hükümet nezdinde girişimlerde bulunduklarını da kaydetti.

NTV .

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