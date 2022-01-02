BİM kime ait? BİM marketlerin sahibi kim? BİM ne zaman kuruldu? BİM’in ortakları ve mağazaları nerelerdedir? BİM’in sahibi Mustafa Latif Topbaş kimdir?

Son birkaç ayda TL'nin hızla değer kaybetmesi sonucu hayatın pek çok alanında enflasyon görülür hale gelmiştir. Özellikle perakende marketlerde fiyatlar hızlı bir şekilde artmış ve toplumun dikkatleri de bu marketler üzerine çekilmiştir. Perakende market zincirlerinden en büyüğü olan BİM'de bu süreçten nasibini almıştır. Bu nedenle pek çok kişi bu büyük market zincirini merak etmektedir. Peki bu market ne zaman kurulmuştur? Kim tarafından kurulmuştur?

BİM'in kuruluş süreci

Birleşik Mağazalar veya kısaltmasıyla BİM, 1995 yılında Türkiye'de kurulmuş bir bir market zinciridir. BimCell adlı markası ile GSM sektöründe de faaliyet göstermektedir. 2021 yılı itibarıyla Türkiye'de perakendecilik sektöründe pazar payı en yüksek firma konumundadır. 1995 yılında 21 mağaza ile faaliyete başlayan BİM, 2005 yılında borsa İstanbul'da halka açılmıştır. Süpermarket alanında faaliyette bulunan ve daha fazla ürün çeşidi satışını gerçekleştiren yeni modelini ise FİLE markasıyla 2015 yılında hizmete sundu. BİM, Türkiye'nin dışında Fas ve Mısır gibi ülkelerde de faaliyet göstermektedir. Fas ve Mısır'daki mağazaları 2020 yıl sonu itibarıyla Türkiye'de 8.407 (File süpermarketleriyle birlikte 8530) mağazası, Fas ve Mısır'daki mağazalarıyla birlikte toplam 9365 mağazası vardır.

BİM'in ortakları ve mağazaları nerelerdedir?

BİM, kurucu ortakları arasında Cüneyt Zapsu, Aziz Zapsu, Yasin El Kadı, Korkut Özal, Mehmet Fatih Saraç bulunan market zincirinin CEO'su ve kurucu ortağı ise Mustafa Latif Topbaş'tır.

Ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM'in portföyünde 2020 yılı itibarıyla yaklaşık 750 ürün bulundurur. Çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedefleyen firma 1997 yılında Türkiye'nin ilk özel marka ürünü olan Dost Süt'ü piyasaya sürmüştür. Şirket, Borsa İstanbul'a 2005 Temmuz'da BIMAS kodu ile kote oldu. Mayıs 2021 itibarıyla, hisselerinin yüzde 71,40'i halka açık olarak işlem görmektedir.

Şirket Türkiye dışındaki faaliyetlerine 11 Nisan 2009 tarihinde Fas'ın Kazablanka kentinde aynı gün içinde 10 mağaza açarak başladı. 2014 yılı ikinci yarısında Mısır'da 46 mağaza açarak ikinci yurtdışı operasyonuna başladı. 2019 yılı sonu itibarıyla Fas'ta 497, Mısır'da 320 mağazası bulunur.

Şirket, 2012 yılında Avea tabanlı sanal operatörü BİMCell ile GSM sektörüne de girdi. BimCell'in abone sayısı 2012 yılı sonu 440 bin, 2013 yılı 700 bin, 2014 yılında 1 milyona ulaştı. 2019 yılında önceki yıla göre yüzde 24 oranında büyüyen net satış toplamı 40,212 milyon liraya ulaşarak Türkiye gıda perakende pazarındaki bir numaralı pozisyonda kalmaya devam etti.

Şirket 2015 yılında, süpermarket formatındaki FİLE mağazalarını açtı. Süpermarket formatını File Mağazaları, satış yelpazesinde yaklaşık 4.200 ürün bulundurur; ürünlerin yüzde 35'i özel markalardan oluşur. 31 Mart 2021 itibarıyla FİLE formatında 133 mağaza bulunuyor.

BİM'in sahibi Mustafa Latif Topbaş kimdir?

Türk asıllı iş insanı olan Mustafa Latif Topbaş, 1995 yılında perakende mağazası olan BİM'in CEO'su ve kurucu ortağıdır. Mustafa Latif Topbaş, Bahariye Mensucat A.Ş. adında tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin ortakları ve yöneticilerinden biri olarak 1961 yılında iş hayatına girdi. Daha sonra muhtelif sanayi ve ticaret şirketlerinde kurucu ve idareci olarak görev yaptı. Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu'nun 1994 yıllarında kurmuş oldukları BİM (Birleşik Marketler A.Ş)'in kurucu ortakları arasında Mustafa Latif Topbaş da yer aldı. Burada İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev aldı. 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Mustafa Topbaş, 1996 yılında Ülker ailesi ile ortak olarak Ak Gıda‘yı kurdu. Mustafa Latif Topbaş'ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker'in torunu Ali Ülker ile evlidir.

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