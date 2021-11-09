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TIMETURK / EKONOMİ / BİM beklentinin üzerinde kazandı

BİM beklentinin üzerinde kazandı

Zincir marketler arasında güçlü mağaza ağı ile ön sıralarda yer alan ve geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurulu tarafından ceza alan BİM, 2021 yılının 3. çeyreğinde 884 milyon TL net dönem kârı ile piyasa beklentisi olan 745 milyon TL’nin üzerinde rakam açıkladı.

1 Saat Önce
2021-11-09 11:48:53
BİM beklentinin üzerinde kazandı

Şirket yılın üçüncü çeyreğinde 884 milyon TL net dönem kârı ile piyasa beklentisi olan 745 milyon TL'nin üzerinde rakam açıkladı. Böylece şirketin yılın ilk 9 ayındaki kârı 2,293 milyon TL seviyesine çıktı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1,781 milyon TL seviyesindeydi. Sonuçlarla birlikte, şirket yüzde 5,1 net kâr marjı elde etti.

BİM'in satışları 17,5 milyar TL ile yıllık bazda yüzde 29'luk artış gösterirken, şirket 532 milyon TL'lik yatırım harcaması yaptı.

Ayrıca, şirketin net kâr notlarında, yasal defterlerde kayıtlı sabit kıymetlerin yeniden değerlenmesiyle elde edilen ertelenmiş vergi gelirinin 3. çeyrek net kâr rakamına katkı sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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