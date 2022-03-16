BİM ayçiçek yağı indirime mi girdi? Sole ayçiçek yağı fiyatı (5 litre) | BİM yağı fiyatı ne kadar?
Sole ayçiçek yağı fiyatı | BİM'in yağ fiyatlarına zam yapması sosyal medyada konuşulmuştu. Şimdi ise büyük bir adım atan BİM Sole marka ayçiçek yağının indirime girdiğini duyurdu. Peki ama bim yağının fiyatları ne kadar? BİM ayçiçek yağına indirim mi yaptı? İşte bim yağ fiyatları...
2022-03-16 17:05:47
BİM'in yağ fiyatlarına zam yapması sosyal medyada konuşulmuştu. Şimdi ise büyük bir adım atan BİM Sole marka ayçiçek yağının indirime girdiğini duyurdu. Peki ama bim yağının fiyatları ne kadar? BİM ayçiçek yağına indirim mi yaptı? İşte bim yağ fiyatları...
BİM ayçiçek yağı indirime mi girdi?
BİM marketlerde, stok sorunları öncesinde; 5 lt Sole Ayçiçek Yağı 109 TL, 2 lt Sole Ayçiçek Yağı 45.90 TL ve 1 lt Sole Ayçiçek Yağı da 23.90 TL'den satılıyordu.
İndirimin ardından marketlerde yaşanan stok durumu kapsamında fiyatlar yeniden güncellendi ve 130 liradan satılmaya başlanmıştı. Fakat bu fiyat diğer marketlere göre yine uygun fiyatlar arasında yer alıyordu. Markalara göre değişkenlik gösteren yağ fiyatları 130 TL'den başlayıp, 500 TL'ye kadar yükseliyordu.
Şimdi ise BİM fiyatlarını tekrar güncelledi.
Sole ayçiçek yağı fiyatı
Bim marketlerde satılan 1,2 ve 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları aşağıdaki gibi raflarda yer alıyor.
- 5 lt Sole Ayçiçek Yağı 149 TL
- 2 lt Sole Ayçiçek Yağı 52.68 TL
- 1 lt Sole Ayçiçek Yağı 32.22 TL
Markalara göre yağ fiyatları
Farklı markalara göre ayçiçek yağı fiyatları;
- Komili 5 litre ayçiçek yağı 218 TL,
- Yudum 5 litre ayçiçek yağı 220 TL,
- Biryağ 5 litre ayçiçek yağı 185 TL,
- Bizim 5 litre Ayçiçek Yağı 154 TL,
- Ona 5 litre ayçiçek yağı 172 TL,
- Bizim 5 litre teneke ayçiçek yağı 201 TL,
- Sırma 5 litre ayçiçek yağı 189 TL,
- Tarım Kredi 5 litre pet ayçiçek yağı 199 TL,
- Abalı 5 litre pet ayçiçek yağı 209 TL,
- Orkide 5 litre teneke ayçiçek yağı 242 TL
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