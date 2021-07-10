DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

“Sertab doğmuş ya, artık ‘üremeye’ ne gerek var?”
Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alanlara uyarı
Trabzonspor'da Ekuban takımdan ayrılıyor!
‘Ekonomiyi küçülten seçimi kaybeder’
Denizde 6 gündür aranan babası için kıyıdan ayrılmıyor
Kardeşeli İnsani Yardım Derneği “Kurban Şükürdür” bayram serüvenine başladı
“Kılıçdaroğlu’nun adaylığı papatya falı gibi”
'Siber misyoner'... mRNA'daki Grafen maddesi
Avrupa'nın en huzurlu şehri seçildi
Kılıçdaroğlu: Bülent Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış
CHP'li Başkan Atabay’a komisere hakaret ve tehditten soruşturma
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da 10 bin litre sahte içki ele geçirildi
Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2021 evde bakım parası ne kadar zam geldi?
ABD'den 14 Çinli şirkete ‘Uygur’ yaptırımı

TIMETURK / EKONOMİ / Biden: Rekabetin olmadığı kapitalizm sömürüdür

Biden: Rekabetin olmadığı kapitalizm sömürüdür

ABD Başkanı Joe Biden, ekonomide rekabet karşıtı pratikleri hedef alan bir kararnameyi imzaladı ve 'Rekabetin olmadığı kapitalizm, kapitalizm değildir. Bu sömürüdür' dedi.

2 Saat Önce
2021-07-10 09:07:07
Biden: Rekabetin olmadığı kapitalizm sömürüdür

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

ABD Başkanı Joe Biden, ekonomide rekabet karşıtı pratikleri hedef alan bir kararnameyi imzaladı ve "Rekabetin olmadığı kapitalizm, kapitalizm değildir. Bu sömürüdür" dedi. Kararın özellikle ABD'nin en büyük teknoloji firmaları için büyük sonuçları olabileceği belirtildi.

Cuma günkü kararname, Biden'ın anti-tröst sorunlarına yönelik hamle serisinde attığı yeni adım oldu. Hamleler, yıllardır büyük şirketlere daha çok denetim çağrısı yapan Demokrat Parti'nin ilerici kanadını memnun etti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada yeni kararnamenin ekonomideki rekabetle ilgili en önemli sorunlardan bazılarını hızlıca çözmeyi hedeflediği belirtildi.
Biden rekabet kurallarına uymayan şirketlere yönelik olarak, "Tüketicileri elde etmek için rekabet edeceklerine rakiplerini tüketiyorlar; işçiler için rekabet edeceklerine iş gücü konusunda üstünlüğü ele geçirmeye çalışıyorlar" dedi.
ABD lideri, "Açıkça söyleyeyim; rekabetin olmadığı kapitalizm, kapitalizm değildir: Bu sömürüdür" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH